Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Joe Biden se somete a una operación de cáncer de piel: esto es lo que se conoce hasta ahora

Una portavoz del expresidente de Estados Unidos confirmó la información

5 de septiembre de 2025 - 11:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Biden en gala de la National Bar Association en Chicago. (Nam Y. Huh)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden, a quien se diagnosticó el pasado mayo un agresivo cáncer de próstata, se sometió recientemente a una operación para quitarle células cancerígenas de la piel, según adelantó NBC News, citando a una portavoz de quien fuera inquilino de la Casa Blanca entre 2021 y 2025.

RELACIONADAS

Biden, de 82 años, habría sido sometido a una intervención de cirugía Mosh, una técnica que se utiliza en los cánceres de piel más frecuentes, aseguró NBC News, y añadió que se desconoce la fecha exacta de la operación.

El medio estadounidense abundó, sin embargo, que el expresidente fue fotografiado el mes pasado saliendo de una iglesia en el estado de Delaware, y que ya entonces tenía una incisión visible en la cabeza.

El también exsenador y exvicepresidente, nacido en 1942 en el seno de una familia católica de origen irlandés en la ciudad minera de Scranton (Pensilvania), fue diagnosticado el pasado mayo con cáncer de próstata en estado “agresivo” con metástasis en los huesos, y a finales del mismo mes inició el tratamiento con buenas expectativas.

En febrero de 2023, a Biden se le extirpó una lesión cancerosa en el pecho en una operación exitosa. Antes de asumir el cargo de presidente de Estados Unidos también le fueron extirpadas varias lesiones cancerosas de piel que no constituían melanoma.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosJoe BidenCasa BlancaCáncer
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: