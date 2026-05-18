Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Detienen a una pareja en España por explotar laboralmente a migrantes colombianos y venezolanos

Los obligaban a repartir decenas de paquetes con entregas a pie en jornadas de hasta 14 horas al día

18 de mayo de 2026 - 8:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos ocurrieron en Granada. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Granada - La Policía Nacional española detuvo a una pareja de 31 y 29 años acusada de haber explotado laboralmente a una veintena de migrantes colombianos y venezolanos aprovechándose de su vulnerabilidad por encontrarse en situación irregular y obligándolos a repartir más de 50 paquetes en un día.

RELACIONADAS

Según informó este lunes la Policía Nacional, los detenidos obligaban a las víctimas a repartir hasta 60 paquetes en un día, con entregas a pie en jornadas de hasta 14 horas diarias de lunes a domingo en las que llegaban a andar 16 kilómetros.

A cambio de este trabajo recibían “un pago ínfimo” por cada paquete entregado y estaban sometidos a fuertes multas, de hasta 50 euros, si no cumplían con las entregas en el tiempo previsto o perdían un paquete.

La investigación policial comenzó a principios del pasado marzo en Granada (sur de España), cuando dos agentes de policía detectaron a una mujer que transitaba a pie por un barrio de Granada con un carrito con una cantidad importante de paquetes, presumiblemente para ser repartidos.

La mujer contó a los agentes que estaba en situación irregular y que trabajaba para un ciudadano español repartiendo paquetería.

En ese momento se iniciaron una serie de pesquisas que llevaron al descubrimiento de cerca de una veintena de migrantes de nacionalidad colombiana y venezolana que trabajaban de repartidores para una pareja.

Los agentes constataron que todas estas personas se encontraban en situación de vulnerabilidad por hallarse sin permiso de residencia y trabajo, circunstancia que habría sido utilizada por sus empleadores para abusar de ellos.

Además, toda esta actividad se producía sin que estos trabajadores dispusieran de seguro alguno y ninguno estaba afiliado a la Seguridad Social.

La pareja detenida, de nacionalidad española, ha sido imputada por la presunta comisión de los delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Hacienda Pública y Seguridad Social.

Los detenidos ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.

Tags
Breaking NewsEspañaMigración
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 18 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: