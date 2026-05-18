Hospitalizado Ismael Guadalupe, figura clave en la lucha contra la Marina en Vieques
El líder viequense fue internado tras sufrir un derrame cerebral
18 de mayo de 2026 - 7:51 AM
18 de mayo de 2026 - 7:51 AM
El líder viequense Ismael Guadalupe se encuentra hospitalizado en una institución médica en Caguas tras sufrir un derrame cerebral.
Su condición ha sido descrita como “crítica”. El alcalde de Vieques, José Corcino, señaló que se encuentra hospitalizado “hace unos días”.
“Está hospitalizado en el (hospital) Menonita”, comentó el alcalde, en conversación telefónica con El Nuevo Día. Este limitó sus expresiones para dar espacio a la familia.
Mensajes en redes sociales publicados en las últimas horas por viequenses y líderes comunitarios solicitan oraciones para Guadalupe y su familia.
“Su esposa, Norma, quien, como siempre, se mantiene a su lado, dice que aunque Ismael no está intubado, ha perdido la capacidad de hablar o de reaccionar a lo que escucha. Norma agradece de corazón las oraciones y el apoyo del pueblo en este momento tan doloroso para ella y su familia”, lee uno de los mensajes publicados.
Guadalupe, de 81 años, fue uno de los líderes clave en la lucha por la salida de la Marina de Guerra de Estados Unidos de Vieques, que finalmente se concretó el 1 de mayo de 2003.
En abril de 1999, cuando una bomba lanzada por un avión de la Marina mató al guardia civil David Sanes, Guadalupe inauguró las incursiones en la zona restringida, de lo cual se puede decir que fue lo que terminó acabando con las prácticas militares. También, dirigió, junto a Robert Rabin, fallecido en 2022, el Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques, que encabezó la campaña entre 1999 y 2003.
Posteriormente, continuó batallando por un sistema de transporte marítimo digno para los residentes de ambas islas municipio.
Guadalupe estuvo hospitalizado, en 2021 a causa del COVID-19 y había recibido un trasplante de riñón en el 2016.
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