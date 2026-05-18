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Hospitalizado Ismael Guadalupe, figura clave en la lucha contra la Marina en Vieques

El líder viequense fue internado tras sufrir un derrame cerebral

18 de mayo de 2026 - 7:51 AM

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El líder viequense Ismael Guadalupe recibió a El Nuevo Día en su hogar con motivo del aniversario número 20 de la salida de la Marina de la Isla Nena. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El líder viequense Ismael Guadalupe se encuentra hospitalizado en una institución médica en Caguas tras sufrir un derrame cerebral.

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Su condición ha sido descrita como “crítica”. El alcalde de Vieques, José Corcino, señaló que se encuentra hospitalizado “hace unos días”.

“Está hospitalizado en el (hospital) Menonita”, comentó el alcalde, en conversación telefónica con El Nuevo Día. Este limitó sus expresiones para dar espacio a la familia.

Mensajes en redes sociales publicados en las últimas horas por viequenses y líderes comunitarios solicitan oraciones para Guadalupe y su familia.

“Su esposa, Norma, quien, como siempre, se mantiene a su lado, dice que aunque Ismael no está intubado, ha perdido la capacidad de hablar o de reaccionar a lo que escucha. Norma agradece de corazón las oraciones y el apoyo del pueblo en este momento tan doloroso para ella y su familia”, lee uno de los mensajes publicados.

Guadalupe, de 81 años, fue uno de los líderes clave en la lucha por la salida de la Marina de Guerra de Estados Unidos de Vieques, que finalmente se concretó el 1 de mayo de 2003.

Ismael Guadalupe: "Este pueblo ha sido bien golpeado"

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El maestro de teatro en las escuelas públicas, en los años 70, seguramente es el viequense vivo que por más tiempo ha luchado contra la presencia militar en la isla municipio.

En abril de 1999, cuando una bomba lanzada por un avión de la Marina mató al guardia civil David Sanes, Guadalupe inauguró las incursiones en la zona restringida, de lo cual se puede decir que fue lo que terminó acabando con las prácticas militares. También, dirigió, junto a Robert Rabin, fallecido en 2022, el Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques, que encabezó la campaña entre 1999 y 2003.

Posteriormente, continuó batallando por un sistema de transporte marítimo digno para los residentes de ambas islas municipio.

La muerte del guardia de seguridad David Sanes Rodríguez en 1999 por una bomba de la Marina de Guerra de Estados Unidos lanzada por error fue el catalítico de un movimiento social sin precedentes en la isla. (GFR Media)Milivy Adams tenía solo cinco años cuando murió de cáncer y se convirtió en el símbolo de la lucha contra los ejercicios de bombardeo de la Marina. (Archivo/ AP)Cuatro años después de que los desobedientes civiles se instalaron en terrenos restringidos, la Marina finalmente se retiró el 1 de mayo de 2003. (GFR Media)
1 / 24 | Estas fueron las figuras en la lucha contra la Marina en Vieques. La muerte del guardia de seguridad David Sanes Rodríguez en 1999 por una bomba de la Marina de Guerra de Estados Unidos lanzada por error fue el catalítico de un movimiento social sin precedentes en la isla. (GFR Media)

Guadalupe estuvo hospitalizado, en 2021 a causa del COVID-19 y había recibido un trasplante de riñón en el 2016.

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Keila López Alicea
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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