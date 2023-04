Nota de la editora: esta historia forma parte de una serie de reportajes en el marco del 20 aniversario de la salida de la Marina de Vieques. Visita el sitio especial para ver un recorrido fotográfico y cronológico de los eventos que marcaron la lucha.

---

Vieques - Ismael Guadalupe es, seguramente, el viequense vivo que por más tiempo ha luchado contra la presencia militar en la isla municipio. Cuando adolescente en los años 50, se batía a pedradas y puños con los marinos en las calles de Vieques. En los años 70, siendo ya un maestro de teatro en las escuelas públicas, penetró, junto a decenas más, la zona restringida. Bombas le caían cerca con tal violencia que su cuerpo, dice, “brincaba”. Esos actos le ganaron, en 1979, una condena federal que cumplió en cárceles estadounidenses.

Uno de sus compañeros de lucha, Ángel Rodríguez Cristóbal, un cialeño de 33 años, murió mientras cumplía una sentencia de seis meses en una prisión federal en Tallahassee, Florida. Las autoridades dicen que se suicidó. Guadalupe, y muchos otros, creen que fue asesinado. Lo que le quedaba de sentencia tras la muerte de Rodríguez Cristóbal, Guadalupe lo cumplió, según sus palabras, “durmiendo con un ojo abierto”.

PUBLICIDAD

En abril de 1999, cuando una bomba lanzada por un avión de la Marina mató al guardia civil David Sanes, Guadalupe inauguró las incursiones en la zona restringida, de lo cual se puede decir que fue lo que terminó acabando con las prácticas militares. También, dirigió, junto a Robert Rabin, fallecido el año pasado, el Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques, que encabezó la campaña entre 1999 y 2003.

Ismael Gudalupe Ortiz durante una protesta en el Tribunal Federal del Viejo San Juan, en diciembre de 1979. (Archivo)

Durante sus años de militancia, fue arrestado y encarcelado varias veces, y dice que sus incursiones en los terrenos envenenados por la Marina le causaron problemas de salud con los que todavía batalla. “Allá adentro, las piedras botaban humo. Yo sentía el fuego que me entraba por los pantalones”, recuerda.

Ya con 78 años, dos décadas después de la salida de la Marina y, según su reconocimiento, sin las fuerzas para la militancia de antes, no siente que ha vencido.

“La Marina no se ha ido”, dice. “La lucha no ha terminado. La gente se está engañando. Nosotros teníamos cuatro demandas esenciales, que llamábamos las cuatro D’s: desmilitarización, descontaminación, desarrollo y devolución. Pregúntame a mí si lo hemos conseguido. No lo hemos conseguido. Ninguna se ha cumplido”, afirma.

Guadalupe resiente la lentitud del proceso de limpieza y descontaminación de las tierras que, por décadas, fueron bombardeadas por la Marina, y que las tierras no estén ahora en poder de ninguna entidad viequense ni puertorriqueña, sino del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.

E líder viequense Ismael Guadalupe repasa recortes de periódico sobre los incidentes en Vieques. (Ramón “Tonito” Zayas)

Aunque la Marina cerró el Campamento García, que era bombardeado desde los años 40, mantiene presencia en el este, con la operación de un conjunto de radares. Eso hace pensar a Guadalupe que el propósito de la desmilitarización de la isla no se ha logrado tampoco.

PUBLICIDAD

La isla ha experimentado un aumento dramático en la actividad comercial, sobre todo, asociada al turismo. Pero Guadalupe siente que es un tipo de desarrollo que no ha tocado a la gente natural de Vieques. “Aquí, lo que ya no hay es, y hay que reconocerlo, bombardeo desde arriba. Aquí, no caen bombas. El que diga que aquí cae una bomba miente. Pero las bombas las tenemos en tierra”, dice.

Junto a un hijo que es abogado, Guadalupe hoy se dedica a presentar querellas sobre construcciones ilegales, sobre todo, en la zona marítimo terrestre. Sigue, además, denunciando lo que, a su juicio, es el compromiso no cumplido de las autoridades con la atención y el desarrollo de Vieques.

5 de febrero del 1979: Ismael Guadalupe durante protesta en Vieques. (Ramón Corfu) (Archivo)

“Soy como un loco hablando”, dice, con una sonrisa entre triste e irónica.

Los ojos se le iluminan cuando habla del Vieques que soñaba cuando se batía con marinos en los años 50, cuando en 1979 estuvo preso lejos de Vieques y temiendo por su vida, o cuando a partir de 1999 cuajó finalmente el esfuerzo de tantos años, y que tanto sacrificio le costó, y la Marina se retiró de la isla en la que nació y ha vivido toda la vida.

“Yo soñaba con un Vieques nuestro. Con eso lo resumo todo. Un Vieques donde la gente que se vio forzada a emigrar en los años 40, cuando la Marina llegó aquí y acabó con todo, que los cientos que se fueron pudieran volver. Yo quisiera volver a verlo aquí”, dice.