esta historia forma parte de una serie de reportajes en el marco del 20 aniversario de la salida de la Marina de Vieques.

Cuando Rubén Berríos Martínez fue arrestado en la zona de tiro en Vieques el 4 de mayo de 2000, tras 361 días ininterrumpidos de desobediencia civil, y mientras era llevado esposado hacia un camión militar, exclamó, enardecido: “¡Ayer, Lares; hoy, Vieques; mañana, Puerto Rico!”.

El levantamiento de Lares fue rápidamente aplastado por los españoles. La isla de Vieques no está peor que cuando era inclementemente bombardeada seis meses al año por la Marina de Guerra de Estados Unidos, pero sigue siendo fundamentalmente pobre y enredada en los mismos problemas del resto del país. Y Puerto Rico es hoy más colonia que nunca, bajo el control de una Junta de Supervisión Fiscal que pulverizó la poca autonomía que el Congreso estadounidense dio a la isla en 1952.

Veintitantos años después de aquella fulgurante mañana, y 20 después de que la Marina se fuera definitivamente de Vieques, los cuales se cumplen mañana, Berríos Martínez, de 83 años, presidente por más de 50 años del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), se sienta en el salón de conferencias de su partido, con la pared del verde pipiolo como fondo, y recibe la pregunta: ¿qué se adelantó con la salida de la Marina?

No le faltan palabras ni historias para explicar su versión de los hechos. Dice que Vieques dio la “gran enseñanza” a Puerto Rico de que “hasta que los norteamericanos no se vean obligados, a través de una crisis política, a enfrentarse al caso de Puerto Rico, no se van a enfrentar”.

30/abril/2001 Vieques P.R -- en la foto el presidende del partido independentista puertorriqueno ruben berrios martine, es transportado hacia un vehiculo militar para luego ser llevado a la base roosvelt roads . (Xavier J. Araujo/El Nuevo Dia (Xavier J. Araújo Berríos)

Más de mil personas dispuestas a dejarse arrestar para impedir prácticas militares, muchas de ellas convirtiéndose en escudo humano y caminando entre bombas y tóxicos para impedirlo, fue, sin duda, una crisis para Washington. “En Vieques, se le causó una crisis política a Estados Unidos, que fue paulatinamente involucrando al pueblo entero. Y entonces, ante la presión, en el propio Estados Unidos, internacionalmente, Estados Unidos se tuvo que sentar a ver cómo bregar con el problema”.

Berríos Martínez ve en Vieques el disparo de la concatenación de eventos que terminó, década y media después, con el reconocimiento, por parte de Estados Unidos, de que Puerto Rico nunca dejó de ser una colonia. Recuerda que, el 28 de junio de 2000, se reunió en Casa Blanca con el entonces presidente, Bill Clinton, junto al entonces gobernador, Pedro Rosselló, Carlos Romero Barceló y los entonces líderes de los partidos Popular Democrático (PPD), Sila Calderón, y Nuevo Progresista (PNP), Carlos Pesquera.

Desde Vieques, había escrito a Clinton denunciando la situación de la isla, en una carta de tres páginas que después se filtró al periódico Baltimore Sun con una anotación del presidente diciendo “he’s right” (tiene razón). Berríos Martínez recuerda que Clinton, dirigiéndose a él por su primer nombre, le dio la palabra para empezar la reunión. Le dijo “ustedes se tienen que ir de Vieques, el pueblo puertorriqueño está en contra de eso totalmente”, pero que el problema de fondo es el coloniaje y que debía nombrar un comité que lo estudiara.

En diciembre ese año, Clinton designó el Grupo de Trabajo sobre Puerto Rico de la Casa Blanca. “Ese comité dio tres informes bajo distintos presidentes. Y lo primero que determinaron, que Estados Unidos no había aceptado nunca, es que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos”, dijo el líder pipiolo, quien considera que ese reconocimiento fue “un gran paso de avance” del que partieron los eventos que llevaron, años después, a las tres ramas del gobierno estadounidense a reconocer el carácter colonial del Estado Libre Asociado y a la exclusión de la alternativa territorial de los últimos dos proyectos de consulta de status.

“Sin ese paso de avance, que en gran medida es a consecuencia de Vieques, no hay futuro para la descolonización de Puerto Rico”, dijo Berríos Martínez, quien también dice que no tiene “ninguna duda” de que el cierre de la base naval Roosevelt Roads en Ceiba, que era la más grande fuera de territorio continental estadounidense, a consecuencia de la clausura del polígono de tiro de Vieques, “fue una estocada al interés de Estados Unidos de permanecer en Puerto Rico”.

La descolonización de Puerto Rico, agregó Berríos Martínez, volverá a avanzar cuando se le cree “la próxima crisis” a Estados Unidos, lo cual cree que puede ocurrir si, en las elecciones del 2024, se elige a Juan Dalmau a la gobernación, lo cual cree que puede ocurrir si se concreta la alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana.

“Mientras el Ejecutivo, en Puerto Rico, esté en manos del PNP o el PPD, no va a pasar absolutamente nada, como no ha pasado, porque ellos ya se conformaron con la colonia”, afirmó.

Berríos Martínez, quien fue arrestado dos veces en Vieques (y una más en Culebra en 1971) y que cumplió tres meses de cárcel, no fue ni de lejos el único desobediente civil. Pero sí fue el más notorio y el que más tiempo ininterrumpido estuvo en la isla municipio. Sobre el estado hoy de la isla, dice que “es culpa de los gobiernos populares y PNP”, y recordó que el PIP siempre presentó candidatos a la alcaldía y a la gobernación.

Reflexionando sobre sus 361 días consecutivos de desobediencia civil, vuelve a lo que considera el significado más profundo de la gesta: “Este es un momento bien oportuno para que se convierta en realidad aquello de ayer, Lares; hoy, Vieques; mañana, Puerto Rico. Eso depende de la voluntad del pueblo puertorriqueño y de que confíe el gobierno en manos que estén comprometidas con un buen y honesto gobierno y, al mismo tiempo, con la descolonización”.