Washington — Reguladores federales otorgaron repetidamente apelaciones para remover los edificios de Camp Mystic de su mapa de inundaciones de 100 años, relajando la supervisión mientras el campamento operaba y se expandía en una peligrosa planicie aluvial en los años previos a que las aguas torrenciales arrasaran con niños y consejeros, según una revisión de The Associated Press.

1 / 15 | Inundaciones fatales en Texas: continúan las labores de rescate en medio de la destrucción. Personal trabaja para retirar escombros del puente Cade Loop, en Ingram, el cual sufrió daños tras el desborde del río Guadalupe. - The Associated Press

“Es un misterio para mí por qué no estaban tomando medidas proactivas para alejar las estructuras del riesgo, y mucho menos desafiando lo que parece un mapa muy razonable que muestra que estas estructuras estaban en la zona de inundación de 100 años”, dijo.

Camp Mystic no respondió a los correos electrónicos en busca de comentarios y las llamadas no fueron contestadas. El campamento ha calificado la inundación como una “tragedia inimaginable” y agregó en un comunicado el jueves que había restablecido la energía con el propósito de comunicarse con sus seguidores.

Pralle dijo que las apelaciones no fueron sorprendentes porque las comunidades y los dueños de propiedades las han utilizado con éxito para proteger propiedades específicas de la regulación.

Al menos 12 estructuras en Camp Mystic Guadalupe estaban completamente dentro de la planicie aluvial de 100 años de FEMA, y algunas más estaban parcialmente en esa zona, según un análisis de AP de datos proporcionados por First Street, una compañía de ciencia de datos que se especializa en modelar el riesgo climático.

Jeremy Porter, el jefe de implicaciones climáticas en First Street, dijo que el mapa de seguros contra inundaciones de FEMA subestima los riesgos de inundación. Eso es porque no tiene en cuenta los efectos de la fuerte precipitación en vías fluviales más pequeñas como arroyos y riachuelos. El modelo de First Street pone en riesgo a casi todo Camp Mystic Guadalupe durante una inundación de 100 años.