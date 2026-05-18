OMS declara emergencia global de salud por ébola en la República Democrática del Congo y Uganda

La Organización Mundial de la Salud declaró el domingo el brote de ébola en la República Democrática del Congo y la vecina Uganda como una emergencia de salud pública de importancia internacional, luego de registrar más de 300 presuntos casos y 88 muertes.

La OMS agregó que el brote no cumple con los criterios de una emergencia pandémica como el COVID-19, y desaconsejó el cierre de fronteras internacionales.

El organismo señaló en la red social X que también se reportó un caso confirmado por laboratorio en la capital congoleña, Kinshasa, que está a unos 1.000 kilómetros (620 millas) del epicentro del brote en la provincia oriental de Ituri, lo que deja entrever una posible propagación más amplia. Señaló que el paciente había visitado Ituri y que también se han reportado casos sospechosos en la provincia de Kivu del Norte, una de las más pobladas del Congo y limítrofe con Ituri.

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El gobierno rebelde de Goma, la ciudad más grande del este del Congo, confirmó el domingo en un comunicado que detectó el primer caso confirmado de ébola en la ciudad. La persona infectada viajó desde la provincia de Ituri y actualmente se encuentra en aislamiento, señaló el comunicado. Goma fue el escenario de una rápida ofensiva rebelde a principios de 2025, y el conflicto entre las fuerzas armadas congoleñas y el grupo paramilitar rebelde M23 respaldado por Ruanda ha desplazado a cientos de miles.

Rara, pero a menudo mortal y altamente contagiosa

El ébola es altamente contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como el vómito, la sangre o el semen. La enfermedad que provoca es rara, pero grave y a menudo mortal.

El objetivo de la declaración de emergencia por parte de la OMS es impulsar a las agencias donantes y a los países a tomar medidas. Según los estándares de la OMS, la declaratoria indica que se trata de un evento grave, que existe riesgo de propagación internacional y que requiere de una respuesta internacional coordinada.

En una declaración separada en X, la Oficina Regional de la OMS para África señaló el domingo que un equipo de 35 expertos de la OMS y del Ministerio de Salud congoleño había llegado a Bunia, la capital de la provincia de Ituri, junto con siete toneladas de suministros y equipo médico de emergencia.

Sin embargo, la respuesta global a declaraciones anteriores ha sido desigual. En 2024, cuando la OMS declaró como emergencia global los brotes de viruela símica en el Congo y en otras partes de África, algunos expertos dijeron en ese momento que sirvió de poco para que diversos suministros —entre ellos pruebas diagnósticas, medicamentos y vacunas— llegaran rápidamente a los países afectados.

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Es una variante del ébola difícil de tratar

Las autoridades sanitarias han dicho que el brote actual, confirmado por primera vez el viernes, es causado por el virus Bundibugyo, una variante rara de la enfermedad para la cual no existen tratamientos ni vacunas aprobados. Aunque ha habido más de 20 brotes de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, esta es apenas la tercera vez que se detecta el virus Bundibugyo.

La OMS indicó que en el Congo se concentran todos los casos excepto dos, los cuales fueron reportados en la vecina Uganda.

El virus Bundibugyo fue detectado por primera vez en el distrito Bundibugyo de Uganda, durante un brote en 2007 y 2008, en el que 149 personas resultaron infectadas y 37 murieron. La segunda vez fue en 2012, en un brote en Isiro, República Democrática del Congo, donde se reportaron 57 casos y 29 fallecimientos.

El doctor Richard Kitenge, director de operaciones del Centre des Opérations d’Urgence de Santé Publique, parte del Instituto Nacional de Salud Pública del Congo, llegó recientemente a Ituri. Aseguró que, aunque los riesgos pueden ser altos, el Congo ha superado brotes anteriores.

“Hemos manejado suficientes epidemias en el país sin tratamiento. El virus Zaire, que manejamos, también no tuvo tratamiento en varias epidemias, y no todos murieron”, dijo Kitenge a The Associated Press.

Conflicto y migración complican esfuerzo por rastrear el brote

El director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, el doctor Jean Kaseya, dijo el sábado que en la comunidad aún hay un alto número de casos activos, particularmente en Mongwalu, donde se reportaron los primeros casos, “complicando significativamente los esfuerzos de contención y rastreo de contactos”.

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El conflicto violento con milicianos —algunos de ellos respaldados por el grupo Estado Islámico—, así como el constante movimiento de población debido a la minería, tanto dentro del Congo como a través de la frontera con Uganda, también han planteado un gran reto para las labores de respuesta.

Las autoridades informaron por primera vez el viernes sobre la propagación de la enfermedad en la provincia oriental congoleña de Ituri, cercana a Uganda y Sudán del Sur. El sábado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África reportaron 336 presuntos casos y 87 muertes en el Congo.

“Hay incertidumbres significativas sobre el número real de personas infectadas y la propagación geográfica relacionada con este evento en el momento actual. Además, hay una comprensión limitada de los vínculos epidemiológicos con casos conocidos o sospechosos”, señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

Los dos casos en Uganda incluyen a una persona de la que las autoridades dijeron que había viajado desde el Congo y murió en un hospital en la capital ugandesa, Kampala, y a otra que, según la OMS, también había viajado desde el Congo.

La OMS indicó que el alto porcentaje de casos positivos entre las muestras analizadas, la propagación a Kampala y Uganda, y los conglomerados de muertes en Ituri “apuntan a un brote potencialmente mucho mayor que lo que actualmente se está detectando y reportando, con un riesgo significativo de propagación local y regional”.

Los CDC dicen que el riesgo para los estadounidenses es bajo

Funcionarios de salud de Estados Unidos describen el riesgo para los estadounidenses como bajo, pero no respondieron directamente a preguntas sobre si algún estadounidense pudo haber estado expuesto al virus.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos trabajan en conjunto con otros funcionarios de salud “para garantizar la gestión del brote y prevenir una mayor propagación del ébola”, dijo el doctor Satish Pillai, director de la respuesta de los CDC al brote.

La agencia cuenta con una oficina y 30 empleados en el Congo, y está trabajando para desplegar a trabajadores adicionales para responder al brote, dijo Pillai.

La agencia emitió el viernes una recomendación de viaje en la que pide a los estadounidenses que viajen a el Congo a evitar personas que presenten síntomas como fiebre, dolor muscular y sarpullido. Los CDC también están “poniendo en marcha medidas apropiadas para identificar a individuos con cualquier síntoma” en los puertos de entrada, dijo Pillai. Funcionarios de los CDC no respondieron de momento a preguntas solicitando más detalles.

El brote en el Congo dejó 50 muertos antes de ser detectado

Kaseya indicó que la detección lenta retrasó la respuesta y le dio tiempo al virus para propagarse.

“Este brote comenzó en abril. Hasta ahora no conocemos el caso índice. Eso significa que no sabemos cuál es la magnitud de este brote”, explicó Kaseya, usando un término para referirse al primer caso detectable de una epidemia.

La presunta víctima más temprana de la que se tienen noticias, un hombre de 59 años, desarrolló síntomas el 24 de abril y murió en un hospital en Ituri el 27 del mismo mes.

Para cuando las autoridades sanitarias fueron alertadas por primera vez sobre el brote a través de redes sociales el 5 de mayo, ya se habían registrado 50 muertes, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África.