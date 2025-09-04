Opinión
4 de septiembre de 2025
83°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Joe Biden se somete a cirugía para extirpar cáncer de piel en la frente

No es la primera vez que el expresidente se somete a una operación para atenderse la enfermedad

4 de septiembre de 2025 - 6:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La familia Biden se ha enfrentado al cáncer repetidamente a lo largo de los años. El hijo de Biden, Beau, murió de un tumor cerebral, y a su esposa, Jill, le extirparon dos lesiones cancerosas. (Nam Y. Huh)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Joe Biden se sometió recientemente a una cirugía para extirpar lesiones de cáncer de piel, dijo el jueves un portavoz, el último problema de salud para el expresidente.

Su portavoz, Kelly Scully, confirmó la cirugía después de que Inside Edition publicara un video de Biden saliendo de la iglesia en Delaware con una cicatriz reciente en la frente.

Scully expresó que Biden recibió la cirugía de Mohs, un procedimiento utilizado para cortar la piel hasta que no quede evidencia de cáncer.

El expresidente Joe Biden representó a Delaware por 36 años en el Senado de Estados Unidos. Fue electo para dicho cargo en el Congreso a sus 29 años, según la Casa Blanca. El 18 de mayo trascendió que Biden fue diagnosticado con cáncer de próstata. Poco antes, se le había descubierto un nódulo en ese órgano.
1 / 40 | La trayectoria del expresidente Joe Biden: de senador a primer mandatario de Estados Unidos . President Joe Biden stands with his son Hunter Biden, left, and sister Valerie Biden Owens, right, as he looks at a plaque dedicated to his late son Beau Biden while visiting Mayo Roscommon Hospice in County Mayo, Ireland, Friday, April 14, 2023. - The Associated Press

Hace dos años, mientras el expresidente estaba en el cargo, le extirparon una lesión del pecho. La lesión era un carcinoma de células basales, una forma común de cáncer de piel.

En marzo, la oficina de Biden anunció que le habían diagnosticado una forma agresiva de cáncer de próstata que se había extendido a los huesos.

“El cáncer nos toca a todos”, escribió Biden en las redes sociales en ese momento. “Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los lugares rotos”.

La familia Biden se ha enfrentado al cáncer repetidamente a lo largo de los años. El hijo de Biden, Beau, murió de un tumor cerebral, y a su esposa, Jill, le extirparon dos lesiones cancerosas.

Tags
Breaking NewsJoe BidenCáncer de la piel
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
