Joe Biden se somete a cirugía para extirpar cáncer de piel en la frente
No es la primera vez que el expresidente se somete a una operación para atenderse la enfermedad
4 de septiembre de 2025 - 6:32 PM
4 de septiembre de 2025 - 6:32 PM
Joe Biden se sometió recientemente a una cirugía para extirpar lesiones de cáncer de piel, dijo el jueves un portavoz, el último problema de salud para el expresidente.
Su portavoz, Kelly Scully, confirmó la cirugía después de que Inside Edition publicara un video de Biden saliendo de la iglesia en Delaware con una cicatriz reciente en la frente.
Scully expresó que Biden recibió la cirugía de Mohs, un procedimiento utilizado para cortar la piel hasta que no quede evidencia de cáncer.
Hace dos años, mientras el expresidente estaba en el cargo, le extirparon una lesión del pecho. La lesión era un carcinoma de células basales, una forma común de cáncer de piel.
En marzo, la oficina de Biden anunció que le habían diagnosticado una forma agresiva de cáncer de próstata que se había extendido a los huesos.
“El cáncer nos toca a todos”, escribió Biden en las redes sociales en ese momento. “Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los lugares rotos”.
La familia Biden se ha enfrentado al cáncer repetidamente a lo largo de los años. El hijo de Biden, Beau, murió de un tumor cerebral, y a su esposa, Jill, le extirparon dos lesiones cancerosas.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: