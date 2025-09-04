Opinión
4 de septiembre de 2025
83°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Comisión de Planificación: demolición en Casa Blanca para nuevo salón de baile no necesita aprobación

La junta no tiene jurisdicción sobre la preparación del sitio

4 de septiembre de 2025 - 5:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La reunión pública del jueves de la comisión fue la única programada antes de que se espere que las cuadrillas inicien la construcción de un salón de baile de $200 millones y 8,361 metros cuadrados que probablemente alterará en gran medida el aspecto y el tamaño de las alas este y oeste de la Casa Blanca. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— La demolición para construir el nuevo salón de baile del presidente Donald Trump en el Ala Este de la Casa Blanca puede comenzar sin la aprobación de la comisión encargada de examinar la construcción de edificios federales, dijo el jueves el jefe del panel nombrado por el presidente.

RELACIONADAS

Will Scharf, quien también es secretario del personal de la Casa Blanca, dijo durante una reunión pública de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional que la junta no tiene jurisdicción sobre la demolición o los trabajos de preparación del sitio para los edificios en propiedad federal.

“De lo que nos ocupamos es esencialmente de la construcción, de la construcción vertical”, dijo Scharf. Calificó el salón de baile prometido por Trump como “uno de los proyectos de construcción más emocionantes en la historia moderna del distrito”.

La reunión pública del jueves de la comisión fue la única programada antes de que se espere que las cuadrillas inicien la construcción de un salón de baile de $200 millones y 8,361 metros cuadrados que probablemente alterará en gran medida el aspecto y el tamaño de las alas este y oeste de la Casa Blanca. La comisión de planificación es responsable de aprobar los trabajos de construcción y las principales renovaciones de los edificios gubernamentales en el área de Washington.

Pero Scharf hizo una distinción entre el trabajo de demolición y la reconstrucción, diciendo que la comisión solo estaba obligada a examinar esto último.

“Creo que cualquier afirmación de que esta comisión debería haber sido consultada antes de lo que ha sido, o lo será, es simplemente falsa”, dijo, y añadió más tarde: “Me entusiasma que desempeñemos un papel en el proyecto del salón de baile cuando sea el momento oportuno para que lo hagamos”.

La Casa Blanca comenzó, a principios de junio de 2025, el proyecto de renovación ordenado por el presidente Donald Trump para pavimentar el jardín de rosas e instalar astas en los jardines norte y sur.Los proyectos forman parte de una serie de toques personales que Trump decidió añadir a la Mansión Ejecutiva desde que inició su segundo mandato, en enero de 2025.Obama, a la derecha, y el entonces vicepresidente Joe Biden disfrutan de una cerveza con el académico de Harvard, Henry Louis Gates, Jr., segundo desde la izquierda, en el Jardín de las Rosas de Casa Blanca.
1 / 12 | Adiós a la rosaleda de la Casa Blanca: proyecto de Donald Trump busca pavimentar el emblemático jardín. La Casa Blanca comenzó, a principios de junio de 2025, el proyecto de renovación ordenado por el presidente Donald Trump para pavimentar el jardín de rosas e instalar astas en los jardines norte y sur. - The Associated Press

Cuando se le preguntó después de la reunión si el eventual proceso de aprobación podría retrasar el trabajo en el salón de baile, Scharf dijo: “El trabajo de demolición y preparación del sitio ciertamente puede ocurrir, pero si estás hablando de construir algo, entonces, sí, debería pasar por nuestro proceso de aprobación”.

“Dado el historial del presidente como constructor, y dados los planes que hemos visto públicamente, creo que esta será una tremenda adición al complejo de la Casa Blanca, una adición muy necesaria”, dijo Scharf.

Trump, un magnate de la construcción antes de ser una estrella de la televisión de realidad y político, se ha deleitado supervisando personalmente los proyectos de mejora en la Casa Blanca y caminó el mes pasado en el techo del edificio con funcionarios de la construcción.

Será el último cambio introducido a lo que se conoce como “La Casa del Pueblo” desde que el presidente republicano regresó a su cargo en enero y el primer cambio estructural a la propia Mansión Ejecutiva desde que se añadió el Balcón Truman en 1948.

El presidente ha redecorado sustancialmente el Despacho Oval mediante la adición de adornos dorados y querubines, retratos presidenciales y otros elementos, e instaló enormes astas de bandera en los jardines norte y sur para ondear la bandera estadounidense. El césped del Jardín de las Rosas fue pavimentado con piedra y mesas de patio que recuerdan a la finca Mar-a-Lago de Trump en Florida, con altavoces exteriores.

Scharf también aprovechó la reunión para argumentar que la Reserva Federal había hecho caso omiso de la jurisdicción de la junta de planificación al emprender importantes renovaciones en su edificio. Trump ha pedido durante meses la dimisión del presidente de la Fed, Jerome Powell, y ha criticado específicamente el proyecto de construcción, previsto desde hace tiempo, por superar con creces el presupuesto.

Scharf dijo que enviaría una carta a la Fed “señalando mis graves preocupaciones” y acusó a la Fed de argumentar que tenía derecho a “hacer lo que le diera la gana en su propiedad. Podrían construir un parque de atracciones en su propiedad y nadie tendría ningún reparo”.

La Reserva Federal no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
