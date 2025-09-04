Comisión de Planificación: demolición en Casa Blanca para nuevo salón de baile no necesita aprobación

Washington— La demolición para construir el nuevo salón de baile del presidente Donald Trump en el Ala Este de la Casa Blanca puede comenzar sin la aprobación de la comisión encargada de examinar la construcción de edificios federales, dijo el jueves el jefe del panel nombrado por el presidente.

Will Scharf, quien también es secretario del personal de la Casa Blanca, dijo durante una reunión pública de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional que la junta no tiene jurisdicción sobre la demolición o los trabajos de preparación del sitio para los edificios en propiedad federal.

“De lo que nos ocupamos es esencialmente de la construcción, de la construcción vertical”, dijo Scharf. Calificó el salón de baile prometido por Trump como “uno de los proyectos de construcción más emocionantes en la historia moderna del distrito”.

La reunión pública del jueves de la comisión fue la única programada antes de que se espere que las cuadrillas inicien la construcción de un salón de baile de $200 millones y 8,361 metros cuadrados que probablemente alterará en gran medida el aspecto y el tamaño de las alas este y oeste de la Casa Blanca. La comisión de planificación es responsable de aprobar los trabajos de construcción y las principales renovaciones de los edificios gubernamentales en el área de Washington.

Pero Scharf hizo una distinción entre el trabajo de demolición y la reconstrucción, diciendo que la comisión solo estaba obligada a examinar esto último.

“Creo que cualquier afirmación de que esta comisión debería haber sido consultada antes de lo que ha sido, o lo será, es simplemente falsa”, dijo, y añadió más tarde: “Me entusiasma que desempeñemos un papel en el proyecto del salón de baile cuando sea el momento oportuno para que lo hagamos”.

Cuando se le preguntó después de la reunión si el eventual proceso de aprobación podría retrasar el trabajo en el salón de baile, Scharf dijo: “El trabajo de demolición y preparación del sitio ciertamente puede ocurrir, pero si estás hablando de construir algo, entonces, sí, debería pasar por nuestro proceso de aprobación”.

“Dado el historial del presidente como constructor, y dados los planes que hemos visto públicamente, creo que esta será una tremenda adición al complejo de la Casa Blanca, una adición muy necesaria”, dijo Scharf.

Trump, un magnate de la construcción antes de ser una estrella de la televisión de realidad y político, se ha deleitado supervisando personalmente los proyectos de mejora en la Casa Blanca y caminó el mes pasado en el techo del edificio con funcionarios de la construcción.

Será el último cambio introducido a lo que se conoce como “La Casa del Pueblo” desde que el presidente republicano regresó a su cargo en enero y el primer cambio estructural a la propia Mansión Ejecutiva desde que se añadió el Balcón Truman en 1948.

El presidente ha redecorado sustancialmente el Despacho Oval mediante la adición de adornos dorados y querubines, retratos presidenciales y otros elementos, e instaló enormes astas de bandera en los jardines norte y sur para ondear la bandera estadounidense. El césped del Jardín de las Rosas fue pavimentado con piedra y mesas de patio que recuerdan a la finca Mar-a-Lago de Trump en Florida, con altavoces exteriores.

Scharf también aprovechó la reunión para argumentar que la Reserva Federal había hecho caso omiso de la jurisdicción de la junta de planificación al emprender importantes renovaciones en su edificio. Trump ha pedido durante meses la dimisión del presidente de la Fed, Jerome Powell, y ha criticado específicamente el proyecto de construcción, previsto desde hace tiempo, por superar con creces el presupuesto.

Scharf dijo que enviaría una carta a la Fed “señalando mis graves preocupaciones” y acusó a la Fed de argumentar que tenía derecho a “hacer lo que le diera la gana en su propiedad. Podrían construir un parque de atracciones en su propiedad y nadie tendría ningún reparo”.