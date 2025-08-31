Opinión
Feriados
31 de agosto de 2025
84°nubes rotas
Enviados de Donald Trump irritan a otros países: la Casa Blanca hace poco al respecto

En un momento de tensiones globales, los emisarios del presidente están generando controversia y siendo llamados a rendir cuentas

31 de agosto de 2025 - 5:36 PM

Tom Barrack en Líbano en 2025. Foto de archivo. (Hussein Malla)
Londres — No contrariar innecesariamente a los oponentes, dice un principio básico de la diplomacia. Pero en un momento en que Estados Unidos enfrenta una guerra comercial con China y diversas tensiones en el extranjero, los emisarios del presidente Donald Trump están irritando cada vez más a países aliados y son convocados a rendir cuentas.

Esta semana, no menos de tres enviados estadounidenses se empeñaban en salir de aguas diplomáticas turbulentas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca convocó al principal diplomático estadounidense en el país para que respondiera por informes de que al menos tres personas con conexiones a Donald Trump han estado llevando a cabo operaciones encubiertas de influencia en Groenlandia, un territorio danés. Francia convocó al embajador de Estados Unidos, Charles Kushner —yerno de Donald Trump—, por su carta al presidente Emmanuel Macron en la que alegó que el país no ha hecho lo suficiente para combatir el antisemitismo. Y el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, amigo de Donald Trump desde hace tiempo, se disculpó el jueves por usar la palabra “bestial” al pedirle a un grupo de reporteros que se callaran durante una conferencia de prensa en Líbano.

Pero en los otros dos casos, el gobierno de Donald Trump se mantuvo firme. Kushner no se presentó a su citación, dejando que los franceses trataran el tema con su principal subordinado. El principal diplomático estadounidense en Dinamarca sí asistió a su reunión en Copenhague, y el Departamento de Estado indicó que sostuvo una ‘conversación productiva’. Pero tras bambalinas en Washington, el gobierno de Donald Trump —a través de un funcionario que habló a condición de guardar el anonimato— tuvo una respuesta mucho más desenfadada.

‘Los daneses’, manifestó el funcionario, ‘necesitan tranquilizarse’.

Hubo muchas críticas en el mundo diplomático sobre los intercambios poco delicados, que quizás habrían sido menores por sí solos.

Pero van de acuerdo con el estilo directo de Donald Trump, su enfoque de ‘Estados Unidos primero’ en política exterior y su actitud hacia los reporteros, todo lo cual es atractivo para amplios sectores de su base política. Y están en línea con el historial del presidente de trastocar normas. De hecho, el Departamento de Estado ha ofrecido poco en respuesta, excepto para decir que respalda la carta de Kushner a Macron y que el gobierno ‘no controla ni dirige’ las acciones de ciudadanos privados en Groenlandia.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, desestimó la idea de que los recientes altercados diplomáticos hayan socavado la posición global de Donald Trump o disminuido la confianza que tiene en sus enviados.

‘El presidente Donald Trump ha restablecido la posición de Estados Unidos en el escenario mundial, y sus logros en política exterior hablan por sí solos’, expresó Kelly, y puso como ejemplos los acuerdos comerciales orquestados por Donald Trump, su ataque a las instalaciones nucleares de Irán y la liberación de estadounidenses detenidos en otros países. ‘Tiene plena confianza en todo su equipo para impulsar su agenda de política exterior de ‘Estados Unidos primero’’.

La triada de ira contra diplomáticos estadounidenses en los últimos días fue tan sólo la más reciente contra emisarios de Donald Trump en el extranjero, varios de los cuales generaron asombro durante el primer mandato del presidente. Eso se debe en parte a la práctica particularmente estadounidense —en ambos partidos— de otorgar puestos codiciados a donantes de campaña y amigos del presidente en turno, independientemente de su experiencia diplomática.

Los diplomáticos de Donald Trump tienen una especie de historial de generar irritación en gobiernos extranjeros. Durante su primer mandato, numerosos embajadores estadounidenses —desde Islandia hasta Alemania y Sudáfrica, así como la Unión Europea— provocaron molestia en sus gobiernos anfitriones, ante lo cual hubo citaciones o incluso quejas en privado.

Un ex alto funcionario del Departamento de Estado señaló que a Donald Trump le encantaba la publicidad que recibían estos incidentes, y a menudo enviaba notas de felicitación a los embajadores en cuestión cuando sus acciones generaban cobertura mediática.

La principal excepción a eso fue Gordon Sondland, el embajador ante la UE, a quien Donald Trump despidió tan sólo días después de que Sondland testificara en el Capitolio durante los primeros procedimientos de juicio político a Donald Trump sobre Ucrania.

Las audiencias tocaron otro asunto diplomático complicado: la destitución por parte de Donald Trump de su embajadora en Ucrania, Marie Yovanovitch, quien testificó que se sintió presionada para emitir declaraciones de apoyo al mandatario. ‘La mujer’, declaró Donald Trump durante una llamada telefónica con el presidente Volodymyr Zelenskyy, ‘experimentará dificultades’.

De todas formas, los recientes altercados fueron sorprendentes por su riesgo de amplificar tensiones entre aliados occidentales mientras Estados Unidos y China compiten por la superioridad económica y se habla de una reunión entre sus mandatarios incluso antes de que concluya el año.

‘El gobierno de Donald Trump enfatiza, creo que con razón, que la rivalidad entre Estados Unidos y China es ahora el eje principal alrededor del cual giran los asuntos internacionales’, escribió en un correo electrónico Iver B. Neumann, director del Instituto Fridtjof Nansen, un grupo de expertos independiente en Noruega. ‘Uno de los principales activos de Estados Unidos en esa rivalidad es que tiene un alto número de aliados, mientras que China sólo tiene uno (Corea del Norte). La política actual de Estados Unidos ofende a los aliados a propósito, ante lo cual corre el riesgo de perderlos’.

Todo comenzó con la decisión de Macron de reconocer un Estado palestino, lo que enfureció a Israel y a Washington porque reactivó la perspectiva de una solución de dos Estados al conflicto aparentemente interminable.

La respuesta de Kushner, publicada el domingo por The Wall Street Journal, alegaba que tales ‘declaraciones públicas hostigando a Israel y gestos hacia el reconocimiento de un Estado palestino envalentonan a los extremistas, alimentan la violencia y ponen en peligro la vida de los judíos en Francia’. Kushner instó a Macron, entre otras cosas, a ‘abandonar pasos que den legitimidad a Hamás y sus aliados’.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia expresó que ‘rechaza firmemente’ los alegatos de Kushner, y declaró que ‘estaban por debajo de la calidad de la relación transatlántica entre Francia y Estados Unidos y la confianza que debería resultar de ella entre aliados’. Donald Trump ha dicho varias veces y en varios contextos: ‘No confío en nadie’, incluido el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El ministerio convocó al embajador de Estados Unidos el lunes, un aviso formal y público de descontento. No se presentó, por lo que en lugar de él los funcionarios franceses se reunieron con el número dos de la embajada. Kushner, un desarrollador inmobiliario, es padre de Jared Kushner, yerno de Donald Trump.

Donald Trump ha guardado silencio recientemente sobre su deseo de adquirir Groenlandia —el territorio danés en el Ártico— por razones de seguridad. En marzo, Groenlandia votó para decidir su propio futuro mientras avanza hacia la independencia de Dinamarca.

Pero la insinuación de Donald Trump de que podría invadir la enorme isla sigue vigente. Así que cuando el principal medio de comunicación de Dinamarca informó el miércoles que al menos tres personas con conexiones a Donald Trump habían estado llevando a cabo operaciones encubiertas de influencia en Groenlandia, el Ministerio de Relaciones Exteriores danés convocó al principal diplomático estadounidense en el país, Mark Stroh —miembro de carrera del servicio exterior— para que proporcionara una explicación.

El Departamento de Estado indicó que ‘el gobierno de Estados Unidos no controla ni dirige las acciones de ciudadanos privados’, valora su relación con Dinamarca y ‘respeta el derecho de los groenlandeses a determinar su propio futuro’.

Yun Sun, directora del Programa de China en el Centro Stimson —un organismo sin fines de lucro de investigación en Washington—, señaló que es poco probable que los enviados de Donald Trump sean reprendidos o cambien sus agendas. Pero los incidentes podrían servir como advertencia ‘para observar más cuidadosamente lo que están diciendo y haciendo’.

‘La pelota está en la cancha de otros países para decidir si están dispuestos a poner aún más en riesgo las relaciones diplomáticas con Estados Unidos’, escribió Sun en un correo electrónico. Hacerlo ‘tendría repercusiones significativas en ámbitos mucho más cruciales’.

