Donald Trump amenaza con más tropas de la Guardia Nacional en ciudades de Estados Unidos

Washington - Desde que envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles y Washington, el presidente Donald Trump ha hablado abiertamente de enviar tropas a algunas de las ciudades más demócratas del país, incluidas Chicago y Baltimore, alegando que son necesarias para reprimir la delincuencia.

Las amenazas de ampliar una intervención federal han provocado que expertos legales y algunos funcionarios militares expresen su preocupación de que Trump esté considerando formas novedosas de utilizar las tropas de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses que podrían provocar conflictos no vistos desde la época de los derechos civiles.

Aunque la mayoría de los delitos violentos han disminuido en los últimos años en las ciudades que Trump ha mencionado, el presidente republicano dijo que el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, “debería llamarme y debería decir: ”¿Puede enviar a las tropas, por favor?“.

”Está fuera de control”

Si Trump puede repetir lo que ha hecho en Los Ángeles y en la capital del país — movilizar a la Guardia Nacional y hacer que ayude a una oleada de agentes federales de la ley y de inmigración — es una pregunta abierta y es probable que se convierta en un punto de discordia si sigue adelante.

A continuación, un vistazo a cómo Trump ha utilizado tropas en ciudades de Estados Unidos, qué permite la ley y qué podría pasar después:

Cómo Trump ya ha utilizado la Guardia Nacional

Trump desplegó por primera vez tropas en Los Ángeles a principios de junio, en contra de las objeciones del gobernador Gavin Newsom, poniendo a la Guardia Nacional de California bajo jurisdicción federal, conocida como Título 10, para proteger la propiedad federal de las protestas por las redadas de inmigración.

Además de 4,000 miembros de la Guardia, Trump envió más tarde 700 infantes de marina en servicio activo, y California demandó por la intervención. La Guardia pasó a ayudar a proteger a los agentes durante las detenciones de inmigrantes.

Aunque Trump forzó los límites de la ley, la demanda se centra en si se le permitió al presidente utilizar a la Guardia para seguir de cerca a las fuerzas del orden federales y si eso va en contra de la prohibición de utilizar al ejército como fuerza del orden, conocida como la Ley Posse Comitatus, dijo Todd Huntley, director del Programa de Derecho de la Seguridad Nacional del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.

Mientras tanto, el estatus único de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia — Trump es su comandante en jefe — significa que ha podido utilizarla para todo, desde patrullas armadas hasta limpieza de basura, sin ningún problema legal. Debido a que está en órdenes estatales y no federales, las restricciones legales a la aplicación de la ley no entran en vigor.

“Donde tenemos un gran signo de interrogación” es si “el gobernador de un estado tiene que consentir el envío de tropas a su estado”, dijo Huntley, un capitán retirado de la Marina y juez abogado.

Cómo podría desarrollarse esto en Chicago y otras ciudades

El gobierno de Trump está planeando enviar agentes a la tercera ciudad más grande del país para una ofensiva contra la inmigración, dijeron dos funcionarios estadounidenses.

El Departamento de Seguridad Nacional pidió a la Estación Naval Great Lakes, en las afueras de Chicago, apoyo para las operaciones de inmigración, incluso con instalaciones y logística, dijo la base esta semana. La Guardia Nacional de Illinois y la base dijeron que no habían recibido solicitudes con respecto a una movilización de tropas a Chicago.

Si Trump quiere la libertad de utilizar la Guardia Nacional como le plazca en Chicago, el camino legal más fácil es invocar la Ley de Insurrección, una ley de 1792 vagamente redactada que permite al presidente desplegar tropas federales dentro de Estados Unidos para llevar a cabo la aplicación de la ley, una excepción a las restricciones de la Ley Posse Comitatus.

La ley ofrece amplios poderes al presidente, previendo un conflicto armado dentro de Estados Unidos.

“Las órdenes serían dadas por él... y el gobernador del estado receptor no tendría voz ni voto sobre si las permite entrar en el estado o no, ni sobre si les permite llevar a cabo una misión en el estado”, dijo Huntley.

Sin embargo, Huntley llama a esto “la opción nuclear”.

Un funcionario de la Guardia Nacional de D.C., que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que invocar la Ley de Insurrección sobre un tema amplio como el crimen podría permitir que la Guardia se despliegue indefinidamente.

Otra posibilidad es que Trump despliegue la Guardia de D.C., que él comanda, a otro estado, dijo el funcionario.

Si la Guardia de D.C. recibe órdenes federales — algo que Trump tiene el poder de hacer — podría dar lugar a algunas situaciones raras, incluyendo a los guardias federalizados de D.C. enviados a otro estado que a su vez podría activar su propia Guardia como un contraataque, dijo Huntley.

La posibilidad no carece de precedentes.

“La resolución de eso podría ser básicamente lo que vimos en Alabama durante la época de los derechos civiles. Para quitarle la capacidad al gobernador de ese estado de usar las fuerzas de la Guardia Nacional estatal, el presidente podría simplemente federalizarlas”, dijo Huntley.

En 1963, el presidente John F. Kennedy federalizó la Guardia Nacional de Alabama como parte del ahora famoso enfrentamiento con el gobernador George Wallace, quien se negó a hacerse a un lado y permitir que los estudiantes negros se integraran a la Universidad de Alabama. Wallace finalmente cedió.

Cómo la nueva orden ejecutiva de Trump sobre la Guardia Nacional afecta lo que sucede después

En una orden ejecutiva firmada el lunes, Trump ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que creara “una unidad especializada” dentro de la Guardia de D.C. “dedicada a garantizar la seguridad y el orden públicos”.

También ordenó a Hegseth que se asegurara de que la Guardia de cada estado esté lista para ayudar a las fuerzas del orden federales y locales a “sofocar los disturbios civiles y garantizar la seguridad y el orden públicos” cuando sea necesario. También pide que cada uno tenga unidades “razonablemente disponibles para una rápida movilización”.

El Pentágono no ha dado más detalles de lo que la orden de Trump significará para la Guardia Nacional. Un funcionario de defensa confirmó que la oficina de Hegseth estaba al tanto de la orden y que la estaban revisando y sus requisitos específicos.

Todas las Guardias estatales ya tienen una “fuerza de reacción” que está destinada a responder a una amplia variedad de incidentes con una fuerza inicial de 75-125 personas en un plazo de ocho horas y una fuerza de seguimiento de hasta 375 personas en un plazo de 24 horas, según una hoja informativa de la Guardia Nacional.