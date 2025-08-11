Trump dice que activará la Guardia Nacional y pondrá la Policía de Washington D.C. bajo control federal

Washington— El presidente Donald Trump anunció el lunes que pondrá al departamento de policía de Washington, D.C., bajo control federal y desplegará la Guardia Nacional para hacer que la capital de la nación sea más segura.

Trump ha prometido nuevas medidas para abordar la falta de vivienda y el crimen en Washington, lo que ha provocado que la alcaldesa de la ciudad exprese su preocupación por el posible uso de la Guardia Nacional para patrullar las calles.

Antes de una conferencia de prensa, Donald Trump dijo el lunes en las redes sociales que la capital de la nación sería ‘¡LIBERADA hoy!’. Dijo que pondría fin a los ‘días de matar o herir sin piedad a personas inocentes’.

La alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, dijo el lunes que la ciudad había alcanzado un mínimo de 30 años en delitos violentos. Bowser dijo que el crimen había disminuido no solo desde un pico posterior a la pandemia en 2023, sino también desde los niveles de 2019 anteriores a la pandemia.

Bowser destacó los parques, las escuelas y el transporte público del distrito y dijo que era importante que quienes viven y visitan aquí sepan ‘lo hermosa que es nuestra ciudad y lo orgullosos que estamos de todo lo que hemos logrado aquí’.

Los comentarios de Bowser son una respuesta al anuncio del presidente Trump de su toma de posesión de la fuerza policial de D.C. Bowser dijo que las medidas eran ‘inquietantes’ pero no sin precedentes.

‘Mi mensaje a los residentes es este’, dijo Bowser. ‘Sabemos que el acceso a nuestra democracia es tenue. Es por eso que me han escuchado a mí y a muchos habitantes de Washington antes que yo abogar por la plena condición de estado’.

El sindicato que representa a los agentes de policía de D.C. está respaldando la medida de toma de posesión de Trump, aunque pidió que la intervención federal sea temporal.

El presidente del sindicato, Gregg Pemberton, dijo que está de acuerdo con el presidente en que ‘es necesario actuar de inmediato’ para frenar el crimen.

Aún así, Pemberton dijo que la ciudad en última instancia necesita un departamento de policía que esté ‘totalmente dotado de personal y apoyado’.

También pidió la derogación de las políticas y leyes de justicia penal aprobadas por el consejo municipal.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, dice que la decisión de Trump de desplegar la Guardia Nacional en D.C. también es ‘profundamente peligrosa’.

Moore, un demócrata que sirvió como paracaidista y capitán en el Ejército de Estados Unidos en Afganistán, dijo en un comunicado el lunes que las acciones del presidente carecen tanto de datos como de un plan de batalla.

‘Simplemente está utilizando a hombres y mujeres honorables como peones para distraernos de sus políticas, que continúan aumentando el desempleo y despojando la atención médica y la asistencia alimentaria de quienes más la necesitan’, dijo Moore.

Instó al presidente a mirar a Maryland en busca de formas de reducir los delitos violentos. Moore señaló que los homicidios en Maryland han disminuido en más del 20% desde la toma de posesión de Moore en enero de 2023.

‘Esperamos el contacto de la Casa Blanca si quieren tener una conversación seria sobre seguridad pública. Pero no vamos a contener la respiración’, dijo.

El reverendo Al Sharpton critica la toma de posesión de la policía de D.C. por parte de Trump como ‘un asalto’ a las ciudades negras

Tras el anuncio del presidente Donald Trump el lunes de que desplegaría tropas de la Guardia Nacional para tomar el control del departamento de policía de la ciudad, el líder de los derechos civiles, el reverendo Al Sharpton, advirtió sobre las posibles repercusiones a largo plazo de la medida.

‘Donald Trump se inspiró para tomar esta acción repugnante, peligrosa y despectiva únicamente por interés propio’, dijo Sharpton en un comunicado. ‘Llamemos a la inspiración para este asalto a una ciudad de mayoría negra por lo que es: otra apuesta para distraer a su base enojada y frustrada por el manejo de los archivos de Epstein por parte de su administración’.

Sharpton dijo que el liderazgo de D.C. debe rechazar el uso de Washington D.C. y sus residentes por parte del presidente como ‘accesorios políticos’.

‘No podemos, ni vamos a aceptar esto sin luchar’, dijo. ‘Amenazar con golpear si la gente escupe, llamar a todos los barrios negros y de bajos ingresos barrios marginales y desechar la humanidad de las personas sin hogar equiparándolas con delincuentes es el principio del fin si no nos levantamos. Esta es la afrenta definitiva a la justicia y los derechos civiles que muchos de nosotros hemos dedicado nuestras vidas a proteger y expandir’.

El principal fiscal de D.C. califica la toma de posesión de la policía como ‘ilegal’

El principal fiscal de la capital de la nación está calificando la medida de Trump de tomar el control del departamento de policía de la ciudad como ‘innecesaria e ilegal’.

El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, dice que el crimen no está en niveles de emergencia. Después de un aumento en 2023, los delitos violentos alcanzaron su nivel más bajo en décadas el año pasado y han seguido disminuyendo en 2025, dijo.

La toma de posesión federal podría enfrentar un desafío en los tribunales, y Schwalb dijo que su oficina está ‘considerando todas nuestras opciones’.