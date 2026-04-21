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Condiciones relativamente estables: calor y efectos locales activarán aguaceros y tronadas en la tarde

Sobre el riesgo de corrientes marinas, se mantendrá moderado en las playas del norte y este

21 de abril de 2026 - 8:09 AM

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En la mañana, los residentes del este podrían experimentar algunos periodos de lluvia. (Nahira Montcourt)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Aunque gran parte de Puerto Rico experimentará tiempo relativamente estable, el calor diurno provocará este martes el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas en el interior y oeste durante la tarde, informó el meteorólogo Carlos Anselmi, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

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De acuerdo con Anselmi, en la mañana, los residentes del este podrían experimentar algunos periodos de lluvia, mientras que el resto de la isla tendrá condiciones mayormente tranquilas y con poca o ninguna precipitación. No obstante, el patrón cambiará en horas de la tarde.

“A medida que las temperaturas máximas en las zonas costeras alcancen los medios y altos 80 grados Fahrenheit, e incluso los bajos 90 grados en áreas como Guánica, en el suroeste, y sectores del oeste, el calor diurno se combinará con efectos locales, la topografía y variaciones en el viento”, explicó el científico.

Esto dará paso al desarrollo de aguaceros y tronadas, principalmente en el interior y oeste de la isla.

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En cuanto a las condiciones marítimas, Anselmi indicó que los navegantes pueden esperar oleaje entre tres a cinco pies en el océano Atlántico, con olas ocasionales de hasta seis pies.

Mientras, en el mar Caribe, el oleaje se mantendrá entre dos a cuatro pies, con olas ocasionales de hasta cinco pies.

Sobre el riesgo de corrientes marinas, el meteorólogo advirtió que será moderado en las playas del norte y este, por lo que exhortó a los bañistas a ejercer precaución y estar atentos a su vez a la formación de tormentas eléctricas.

En contraste, las playas con orientación hacia el oeste y sur presentarán un riesgo bajo de corrientes marinas.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaTiempo en Puerto RicoMeteorología
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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