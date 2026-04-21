Condiciones relativamente estables: calor y efectos locales activarán aguaceros y tronadas en la tarde

Aunque gran parte de Puerto Rico experimentará tiempo relativamente estable, el calor diurno provocará este martes el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas en el interior y oeste durante la tarde, informó el meteorólogo Carlos Anselmi, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

De acuerdo con Anselmi, en la mañana, los residentes del este podrían experimentar algunos periodos de lluvia, mientras que el resto de la isla tendrá condiciones mayormente tranquilas y con poca o ninguna precipitación. No obstante, el patrón cambiará en horas de la tarde.

“A medida que las temperaturas máximas en las zonas costeras alcancen los medios y altos 80 grados Fahrenheit, e incluso los bajos 90 grados en áreas como Guánica, en el suroeste, y sectores del oeste, el calor diurno se combinará con efectos locales, la topografía y variaciones en el viento”, explicó el científico.

Esto dará paso al desarrollo de aguaceros y tronadas, principalmente en el interior y oeste de la isla.

PUBLICIDAD

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

En cuanto a las condiciones marítimas, Anselmi indicó que los navegantes pueden esperar oleaje entre tres a cinco pies en el océano Atlántico, con olas ocasionales de hasta seis pies.

Mientras, en el mar Caribe, el oleaje se mantendrá entre dos a cuatro pies, con olas ocasionales de hasta cinco pies.

Sobre el riesgo de corrientes marinas, el meteorólogo advirtió que será moderado en las playas del norte y este, por lo que exhortó a los bañistas a ejercer precaución y estar atentos a su vez a la formación de tormentas eléctricas.