Donald Trump promete nuevas medidas para abordar la falta de vivienda y el crimen en Washington D.C.

Washington - El presidente Donald Trump está prometiendo nuevas medidas para abordar la falta de vivienda y el crimen en Washington D.C., lo que provocó que la alcaldesa de la ciudad expresara su preocupación por el posible uso de la Guardia Nacional para patrullar las calles de la capital de la nación.

Trump escribió en una publicación en las redes sociales que planeaba una conferencia de prensa en la Casa Blanca a las 10 a.m. del lunes para discutir sus planes para hacer que el Distrito de Columbia “sea más seguro y hermoso que nunca”.

“Los indigentes tienen que mudarse, INMEDIATAMENTE”, escribió Trump el domingo. “Les daremos lugares para quedarse, pero LEJOS de la capital. Los criminales, no tienen que mudarse. Vamos a meterlos en la cárcel donde pertenecen”.

La semana pasada, el presidente republicano ordenó a las agencias federales de aplicación de la ley que aumentaran su presencia en Washington durante siete días, con la opción de “extenderse según sea necesario”.

El viernes por la noche, las agencias federales, incluido el Servicio Secreto, el FBI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, asignaron a más de 120 agentes y oficiales para ayudar en Washington.

Trump dijo la semana pasada que estaba considerando formas para que el gobierno federal tomara el control de Washington, afirmando que el crimen era “ridículo” y que la ciudad era “insegura”, después del reciente asalto a un miembro de alto perfil del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Las medidas que Trump dijo que estaba considerando incluían traer a la Guardia Nacional del Distrito de Columbia.

La alcaldesa Muriel Bowser cuestionó la eficacia de utilizar la Guardia Nacional para hacer cumplir las leyes de la ciudad y dijo que el gobierno federal podría ser mucho más útil financiando a más fiscales o cubriendo las 15 vacantes en el Tribunal Superior del Distrito de Columbia, algunas de las cuales han estado abiertas durante años.

Bowser no puede activar la Guardia Nacional por sí misma, pero puede presentar una solicitud al Pentágono.

“Simplemente creo que ese no es el uso más eficiente de nuestra Guardia” dijo el domingo en “The Weekend” de MSNBC, reconociendo que es “la decisión del presidente sobre cómo desplegar la Guardia”.

Bowser estaba haciendo sus primeros comentarios públicos desde que Trump comenzó a publicar sobre el crimen en Washington la semana pasada. Señaló que los delitos violentos en Washington han disminuido desde un aumento en 2023. Las publicaciones de fin de semana de Trump describieron el distrito como “una de las ciudades más peligrosas del mundo”.

Para Bowser, “cualquier comparación con un país devastado por la guerra es hiperbólica y falsa”.

Las estadísticas policiales muestran que los homicidios, los robos y los hurtos han disminuido este año en comparación con este momento en 2024. El delito violento general ha disminuido un 26% en comparación con este momento hace un año.

Trump no ofreció detalles en las publicaciones de Truth Social durante el fin de semana sobre posibles nuevas acciones para abordar los niveles de delincuencia que, según él, son peligrosos para los ciudadanos, los turistas y los trabajadores por igual. La Casa Blanca se negó a ofrecer detalles adicionales sobre el anuncio del lunes.

El Departamento de {olicía y la oficina del alcalde no respondieron a las preguntas sobre lo que Trump podría hacer a continuación.

El presidente criticó al distrito como lleno de “tiendas de campaña, miseria, inmundicia y crimen”, y parece haber sido provocado por el ataque a Edward Coristine, una de las figuras más visibles del esfuerzo de recorte de burocracia conocido como DOGE. La policía arrestó a dos jóvenes de 15 años en el intento de robo de auto y dijo que estaban buscando a otros.

“Este tiene que ser el lugar mejor administrado del país, no el peor administrado del país”, dijo Trump el miércoles.

El presidente llamó a Bowser “una buena persona que lo ha intentado, pero se le han dado muchas oportunidades”.

Trump ha sugerido repetidamente que el gobierno de Washington podría ser devuelto a las autoridades federales. Hacerlo requeriría la derogación de la Ley de Autonomía de 1973 en el Congreso, un paso que, según Trump, los abogados están examinando. Podría enfrentar un fuerte rechazo.

Bowser reconoció que la ley permite al presidente tener más control sobre la policía de la ciudad, pero solo si se cumplen ciertas condiciones.