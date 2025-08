Donald Trump amenaza con tomar el control de Washington D.C.

Coristine fue agredido alrededor de las 3 a.m. del domingo en el barrio de Logan Circle de la ciudad por un grupo de adolescentes que intentaban robarle el auto a él y a una mujer que la policía identificó como su pareja, según las autoridades.

“Si D.C. no se pone las pilas, y rápidamente, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad, y dirigir esta ciudad como debe ser dirigida, y avisar a los criminales de que no se van a salir con la suya nunca más”, dijo Trump en una publicación en Truth Social.