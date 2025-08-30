Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
30 de agosto de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Juez federal bloquea intento de Donald Trump de ampliar deportaciones rápidas de migrantes

La medida es un revés para los esfuerzos de la administración republicana

30 de agosto de 2025 - 8:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Equipo ICE practica entrada a residencia en Georgia. (Fran Ruchalski)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un juez federal bloqueó temporalmente el viernes la iniciativa del gobierno del presidente Donald Trump para llevar a cabo deportaciones rápidas de migrantes indocumentados detenidos en el interior de Estados Unidos.

RELACIONADAS

La medida es un revés para los esfuerzos del ejecutivo republicano de ampliar el uso del estatuto federal de deportación acelerada para expulsar rápidamente a algunos migrantes que están en el país sin los permisos necesarios sin comparecer primero ante un juez.

Trump prometió llevar a cabo una operación masiva de deportación durante su campaña presidencial de 2024 si regresaba a la Casa Blanca. Y estableció el objetivo de realizar un millón de deportaciones al año en su segundo mandato.

Pero la jueza de distrito Jia Cobb, en Washington, D.C., sugirió que el uso ampliado por parte de la administración Trump de la deportación acelerada de migrantes está pisoteando el derecho a los afectados a un proceso justo.

“Al defender este proceso escueto, el gobierno presenta un argumento verdaderamente sorprendente: que aquellos que ingresaron al país de forma ilegal no tienen derecho a ningún proceso en virtud de la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que el Congreso les otorgue”, escribió Cobb en una opinión de 48 páginas emitida el viernes por la noche. “Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, sino todo el mundo, estarían en riesgo”.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció poco después de que Trump asumiera el cargo en enero que ampliaría la aplicación de la deportación expedita, la expulsión rápida de migrantes sin la documentación exigida que llevan menos de dos años en el país.

Esta medida ha sido recurrida en los tribunales por la Unión Americana de Libertades Civiles y grupos de defensa de los derechos de los migrantes.

Antes de la iniciativa de la Casa Blanca para expandir su uso, este tipo de deportación se aplicaba únicamente a personas detenidas a menos de 160 kilómetros (100 millas) de la frontera y que habían estado en suelo estadounidense menos de 14 días.

Cobb, que fue nombrada por el expresidente Joe Biden, no cuestionó la constitucionalidad de la ley de deportación expedita ni su aplicación en la frontera.

“Simplemente considera que, al aplicar el estatuto a un gran grupo de personas que viven en el interior del país y que no han estado previamente sujetas a una deportación expedita, el gobierno debe otorgarles el debido proceso”, escribió.

Agregó que “priorizar la rapidez sobre todo lo demás llevará inevitablemente al Gobierno a expulsar erróneamente a personas a través de este proceso truncado”.

A principios de este mes, Cobb acordó bloquear de forma temporal los esfuerzos del gobierno para ampliar las deportaciones rápidas de inmigrantes que ingresaron de forma legal al país bajo un proceso conocido como libertad condicional humanitaria, un fallo que podría beneficiar a cientos de miles de personas.

En ese caso, la jueza dijo que Seguridad Nacional excedió su autoridad legal en su esfuerzo por aplicar la deportación expedita para muchos migrantes. Según la magistrada, esas personas enfrentan peligros que superan cualquier perjuicio que pueda suponer “pausar” los planes de la Casa Blanca.

Desde mayo, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se han apostado en los pasillos para realizar detenciones después de que los jueces aceptan los pedidos del gobierno para desestimar los casos de deportación. Después del arresto, las autoridades renuevan el procedimiento de expulsión pero bajo la versión acelerada.

Aunque las deportaciones rápidas pueden suspenderse presentando una solicitud de asilo, los afectados pueden no estar al tanto de ese derecho e, incluso si lo están, pueden ser expulsadas rápidamente si no pasan la evaluación inicial.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpInmigrantesCasa Blanca
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 30 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: