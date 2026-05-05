Pelea en parque de Oklahoma provocó un tiroteo que dejó 23 heridos

Una pelea desencadenó un tiroteo en una fiesta de fin de semana abarrotada de adultos jóvenes en un parque de Oklahoma, dejando a 23 personas con heridas de bala y metralla, entre ellas una que resultó gravemente herida, informó el martes la policía.

De momento, no se ha detenido a nadie por el tiroteo del domingo por la noche, pero los investigadores disponen de información que les lleva a creer que no sigue existiendo peligro para el público, dijo el sargento James Hamm, portavoz de la policía de Edmond.

El tiroteo se produjo en un pabellón de picnic situado junto al lago Arcadia, un popular lugar de navegación, pesca y natación al norte de Oklahoma City.

La fiesta se había promocionado a través de las redes sociales y atrajo a una gran multitud, en su mayoría jóvenes adultos, según la policía.

El tiroteo comenzó justo cuando los agentes respondían a una queja por ruidos en la fiesta, según Hamm.

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En la fiesta había varios grupos, y el tiroteo se produjo después de que estallara una pelea, dijo. Una de las personas tiroteadas seguía en estado crítico el martes, según Hamm.

Tres hospitales de la zona de Oklahoma City dijeron el lunes que habían atendido a 18 personas de la fiesta. Un sistema sanitario dijo que las víctimas tenían edades comprendidas entre los 16 y los 30 años.

Algunas de las víctimas sufrieron heridas por roce y muchas fueron tratadas y dadas de alta, dijo. Es posible que más personas fueran alcanzadas pero no buscaran tratamiento, dijo Hamm.

Muchos de los que recibieron disparos no estaban implicados en la pelea y “simplemente asistían a la fiesta”, dijo.

La policía no quiso revelar ninguna información sobre posibles sospechosos, cuántas personas pueden haber efectuado disparos o qué tipo de armas se utilizaron. Hamm dijo que el departamento quería mantener la integridad de la investigación.

El alcalde de Edmond, Mark Nash, dijo el lunes que el tiroteo tuvo lugar en un parque público donde se pueden reservar espacios para grandes concentraciones, pero no se había hecho ninguna reserva.

Jeremiah Braxton, que estaba en la fiesta, dijo que dos de sus amigos estaban entre los heridos. Dijo que todo el mundo estaba comiendo, bailando y pasándolo bien hasta que un grupo de chicas empezó a discutir por los novios.

“Se desató el caos”, dijo el lunes.

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