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Pelea en parque de Oklahoma provocó un tiroteo que dejó 23 heridos

El suceso ocurrió durante una fiesta de adultos jóvenes que fue promocionada por redes sociales

5 de mayo de 2026 - 5:41 PM

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El tiroteo se produjo en un pabellón de picnic situado junto al lago Arcadia, un popular lugar de navegación, pesca y natación al norte de Oklahoma City. (Alonzo Adams)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una pelea desencadenó un tiroteo en una fiesta de fin de semana abarrotada de adultos jóvenes en un parque de Oklahoma, dejando a 23 personas con heridas de bala y metralla, entre ellas una que resultó gravemente herida, informó el martes la policía.

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De momento, no se ha detenido a nadie por el tiroteo del domingo por la noche, pero los investigadores disponen de información que les lleva a creer que no sigue existiendo peligro para el público, dijo el sargento James Hamm, portavoz de la policía de Edmond.

El tiroteo se produjo en un pabellón de picnic situado junto al lago Arcadia, un popular lugar de navegación, pesca y natación al norte de Oklahoma City.

La fiesta se había promocionado a través de las redes sociales y atrajo a una gran multitud, en su mayoría jóvenes adultos, según la policía.

El tiroteo comenzó justo cuando los agentes respondían a una queja por ruidos en la fiesta, según Hamm.

Un hombre armado mató a ocho niños en diferentes viviendas en Luisiana por presuntas disputas domésticas la madrugada del domingo.Los hechos ocurrieron en la localidad de Shreveport.La policía estatal pidió a cualquier persona que tenga fotos, video o información que la comparta con los detectives de la policía estatal.
1 / 15 | Tragedia en Luisiana: las escenas donde fallecieron a tiros ocho menores de 1 a 14 años. Un hombre armado mató a ocho niños en diferentes viviendas en Luisiana por presuntas disputas domésticas la madrugada del domingo. - Rastreo de redes

En la fiesta había varios grupos, y el tiroteo se produjo después de que estallara una pelea, dijo. Una de las personas tiroteadas seguía en estado crítico el martes, según Hamm.

Tres hospitales de la zona de Oklahoma City dijeron el lunes que habían atendido a 18 personas de la fiesta. Un sistema sanitario dijo que las víctimas tenían edades comprendidas entre los 16 y los 30 años.

Algunas de las víctimas sufrieron heridas por roce y muchas fueron tratadas y dadas de alta, dijo. Es posible que más personas fueran alcanzadas pero no buscaran tratamiento, dijo Hamm.

Muchos de los que recibieron disparos no estaban implicados en la pelea y “simplemente asistían a la fiesta”, dijo.

La policía no quiso revelar ninguna información sobre posibles sospechosos, cuántas personas pueden haber efectuado disparos o qué tipo de armas se utilizaron. Hamm dijo que el departamento quería mantener la integridad de la investigación.

El alcalde de Edmond, Mark Nash, dijo el lunes que el tiroteo tuvo lugar en un parque público donde se pueden reservar espacios para grandes concentraciones, pero no se había hecho ninguna reserva.

Jeremiah Braxton, que estaba en la fiesta, dijo que dos de sus amigos estaban entre los heridos. Dijo que todo el mundo estaba comiendo, bailando y pasándolo bien hasta que un grupo de chicas empezó a discutir por los novios.

“Se desató el caos”, dijo el lunes.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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