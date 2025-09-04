Opinión
4 de septiembre de 2025
87°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hombre disfrazado de helado reparte golosinas en la cima de una montaña de Colorado

Los excursionistas que subieron a la cima de Huron Peak recibieron un inesperado regalo

4 de septiembre de 2025 - 4:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nadie parecía conocer al hombre que llevó sándwiches de helado y hielo seco en una mochila de 60 libras hasta Huron Peak durante el fin de semana del Día del Trabajo. (Blaine Griffin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— Los excursionistas que escalaron una montaña de Colorado obtuvieron algo más que una vista panorámica en la cima. Un hombre disfrazado de cono de helado estaba repartiendo inesperadamente golosinas congeladas.

RELACIONADAS

Nadie parecía conocer al hombre que llevó sándwiches de helado y hielo seco en una mochila de 60 libras hasta Huron Peak durante el fin de semana del Día del Trabajo. Pero la noticia de él se extendió rápidamente a los excursionistas que aún subían la montaña de más de 14,000 pies, que es una de las más altas de Colorado.

Blaine y Katie Griffin estaban a unos tres cuartos del camino hacia arriba de Huron Peak cuando otros excursionistas les contaron sobre el hombre. Les preocupaba que se quedara sin helado cuando llegaran allí.

“Finalmente llegamos a la cima de la montaña y, cansados, acalorados, sedientos y sin saberlo, el helado era justo lo que queríamos”, dijo Blaine Griffin.

Él y su esposa disfrutaron de sus sándwiches de helado, que todavía estaban sorprendentemente muy fríos, con un poco de pizza sobrante que llevaban consigo.

Christopher Whitestone dijo que sus dos hijos, Olivia, de 11 años, y Owen, de 8, fueron directamente al hombre del helado tan pronto como llegaron a la cima.

En esta foto proporcionada por Blaine Griffin, un hombre comparte un helado que llevó hasta Huron Peak, envasado en hielo seco, con otros excursionistas en el condado de Chaffee, Colorado, el domingo 31 de agosto de 2025. (Blaine Griffin vía AP)
En esta foto proporcionada por Blaine Griffin, un hombre comparte un helado que llevó hasta Huron Peak, envasado en hielo seco, con otros excursionistas en el condado de Chaffee, Colorado, el domingo 31 de agosto de 2025. (Blaine Griffin vía AP) (Blaine Griffin)

“Definitivamente deja una impresión duradera para mis hijos como una experiencia muy positiva”, dijo Whitestone.

Pero les advirtió que no esperaran eso cada vez que escalaran una montaña.

Las fotos en las redes sociales muestran al hombre en una silla de camping, con una cerveza en el reposabrazos, usando gafas de sol con un bigote falso adherido. Los miembros de un grupo de Facebook para personas dedicadas a escalar los “14ers” del estado lo llamaron un héroe, y uno lo declaró “legend dairy”.

Algunos también se maravillaron de su capacidad para escalar la montaña con una mochila tan pesada.

Blaine Griffin dijo que el hombre luego los pasó rápidamente en el camino hacia abajo de la montaña, esta vez sin su disfraz, haciéndole pensar que la había escalado muchas veces.

El helado se había acabado justo cuando Ric y Sara Rosenkranz, de Las Vegas, llegaron a la cima. Pero Ric Rosenkranz dijo que estaba feliz de poder presenciar el peculiar truco, que dijo que era un buen antídoto contra la tendencia a centrarse en acumular logros al aire libre.

“Proporcionó un buen recordatorio de simplemente disfrutar el momento”, dijo Rosenkranz, “simplemente haciéndolo divertido, no tomándolo más en serio de lo que debe ser y simplemente pasando tiempo con sus compañeros excursionistas”.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
