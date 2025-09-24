Opinión
Feriados
24 de septiembre de 2025
77°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump cambia el retrato de Joe Biden en la Casa Blanca por una sorprendente imagen

El presidente hizo una polémica sustitución en la galería presidencial, avivando sus ataques contra el expresidente

24 de septiembre de 2025 - 4:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
USA4847. WASHINGTON (DC, EEUU), 24/09/2025.- Fotografía divulgada por la Casa Blanca donde se muestra al presidente estadounidense Donald Trump mirando su foto durante la instalación de la galería de los 47 presidentes estadounidenses, ubicada en el pasillo de columnas que lleva al Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington (EE.UU.). Trump ordenó colgar la imagen de una firma hecha con un bolígrafo automático o 'autopen' en el lugar que debería ocupar el exmandatario Joe Biden en una galería de fotos presidenciales en la Casa Blanca, según puede verse en varias imágenes publicadas este miércoles por representantes de la oficina presidencial. EFE/Casa Blanca /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO
Fotografía divulgada por la Casa Blanca donde se muestra al presidente estadounidense Donald Trump mirando su foto durante la instalación de la galería de los 47 presidentes estadounidenses, ubicada en el pasillo de columnas que lleva al Despacho Oval de la Casa Blanca. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente Donald Trump ordenó colgar la imagen de una firma hecha con un bolígrafo automático o “autopen” en el lugar que debería ocupar el exmandatario Joe Biden en una galería de fotos presidenciales en la Casa Blanca, según puede verse en varias imágenes publicadas este miércoles por representantes de la oficina presidencial.

Esta es la continuación de los ataques de Trump a Biden, al que ha acusado de supuestamente no “saber lo que estaba firmando” durante su mandato y de delegar en su equipo la rúbrica de importantes documentos, realizada - según el magnate- con la ayuda de un bolígrafo automático, algo que el demócrata niega.

La Casa Blanca publicó hoy en sus páginas oficiales de Instagram y X dos fotografías sobre la instalación de las galería de 47 presidentes estadounidenses, ubicada en el pasillo de columnas que lleva al Despacho Oval, visible desde la Rosaleda.

Fotografía tomada de la cuenta oficial @WhiteHouse en la red social X de la Casa Blanca que muestra un bolígrafo automático o 'autopen' en el lugar del retrato del exmandatario Joe Biden en la galería de fotos presidenciales, en la sede del Ejecutivo estadounidense, en Washington (EE.UU.). EFE/@whitehouse
Fotografía tomada de la cuenta oficial @WhiteHouse en la red social X de la Casa Blanca que muestra un bolígrafo automático o "autopen" en el lugar del retrato del exmandatario Joe Biden en la galería de fotos presidenciales. (Agencia EFE)

A su vez, Margo Martin, una de las asistentes de prensa de la Casa Blanca, publicó un vídeo de la galería.

Las fotografías, acompañadas por el mensaje en mayúsculas “Nuevo en la Casa Blanca”, muestran primero a Trump observando su retrato al final de la larga fila de fotografías presidenciales en marcos dorados -color preferido del republicano- y una segunda, donde se ve claramente la firma de Biden realizada con ‘autopen’.

Trump ya había anunciado el “troleo” al veterano político demócrata a principios de septiembre, en lo que llamó el “Muro de la Fama Presidencial”. “Esto va a ser muy polémico”, dijo entonces el presidente.

En junio, Trump ordenó investigar el supuesto uso del “autopen” para firmar órdenes ejecutivas y otros documentos durante el periodo de Biden en la Casa Blanca, y tanto el magnate como legisladores republicanos argumentan que los empleados del expresidente lo hicieron probablemente para ocultar su “deterioro cognitivo”.

Biden, de 82 años y diagnosticado con un cáncer de próstata en estado “agresivo”, se defendió entonces: “Seamos claros: tomé las decisiones durante mi Presidencia. Tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones. Cualquier insinuación de que no lo hice es ridícula y falsa”.

El presidente Joe Biden recibió a Donald Trump en la Casa Blanca para dialogar sobre el proceso de transición.La reunión entre los mandatarios se llevó a cabo en la Oficina Oval.En la fotografía, miembros de la prensa a la espera de que se concreta el histórico encuentro entre ambos mandatarios.
1 / 10 | Histórico apretón de manos: Joe Biden recibe a Donald Trump en la Casa Blanca tras las elecciones presidenciales. El presidente Joe Biden recibió a Donald Trump en la Casa Blanca para dialogar sobre el proceso de transición. - Evan Vucci
