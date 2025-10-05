Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de octubre de 2025
87°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El tifón Matmo gana fuerza: China evacua a 347,000 personas antes de su llegada

Las autoridades meteorológicas emitieron una alerta de tifón de nivel rojo, la más alta en su sistema

5 de octubre de 2025 - 12:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La tormenta luego se dirigirá hacia el oeste y el norte, rumbo al norte de Vietnam y la provincia china de Yunnan. (NOAA) (Captura)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bangkok — El gobierno chino evacuó a unas 347,000 personas de las provincias sureñas de Guangdong y Hainan ante la llegada del tifón Matmo, que se fortaleció el domingo antes de tocar tierra.

RELACIONADAS

Según el Centro Meteorológico Nacional de China, la tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 151 kilómetros por hora (94 millas por hora) el domingo por la mañana. Tocó tierra en Zhanjiang, Guangdong, alrededor de la media tarde del domingo. La autoridad meteorológica emitió una alerta de tifón de nivel rojo, la más alta en su sistema.

La provincia de Hainan, que también se encuentra en la trayectoria de la tormenta, canceló vuelos, suspendió el servicio de transporte público y ordenó el cierre de establecimientos y negocios a partir del sábado en preparación para la tormenta. La provincia también evacuó preventivamente a 197,856 personas, según el medio oficial The Paper.

Imagen de satélite del tifón Ragasa el martes, 23 de septiembre de 2025.En el norte de Filipinas, Ragasa dejó al menos tres personas muertas, otras cinco desaparecidas Mujer con una sombrilla en una carretera de Taiwán.
1 / 31 | En imágenes: el poderoso tifón Ragasa azota a las Filipinas mientras otras partes de Asia se preparan para su llegada. Imagen de satélite del tifón Ragasa el martes, 23 de septiembre de 2025. - Captura Tropical Tidbits

Matmo impactó directamente al sureste de Guangdong, donde 151,000 personas fueron evacuadas, informó The Paper. Mientras tanto, los medios locales transmitieron imágenes que mostraban grandes olas que rompían sobre carreteras en aldeas costeras de Zhanjiang.

Las autoridades también advirtieron sobre fuertes lluvias, con precipitaciones que se espera alcancen entre 100 y 249 milímetros (de 3.93 a 9.8 pulgadas) en algunas partes de Guangdong y Hainan.

En la región de Macao, que no está en la trayectoria directa del tifón, se cancelaron las clases y las sesiones de tutoría debido a las condiciones climáticas.

Devastador tifón Yagi arrasa con fuerza la isla china de Hainan

Devastador tifón Yagi arrasa con fuerza la isla china de Hainan

Según los datos de la NASA, este tifón “es equivalente a un huracán de categoría 4”.

Matmo había pasado por Filipinas a principios de esta semana. Aunque no hubo reportes de víctimas o daños importantes, la tormenta afectó a más de 220,000 personas en cinco llanuras agrícolas y regiones montañosas del norte. Casi 35,000 de ellas se trasladaron a refugios de emergencia o a casas de familiares lejos de aldeas propensas a deslizamientos de tierra o inundaciones, dijeron funcionarios de respuesta a desastres el domingo.

La tormenta luego se dirigirá hacia el oeste y el norte, rumbo al norte de Vietnam y la provincia china de Yunnan.

___

El periodista de Associated Press Jim Gomez en Manila, Filipinas, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Tags
Breaking NewsChina
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 5 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: