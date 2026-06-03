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Problema con los baños en la sede del NMEAD provoca movidas de emergencia

La agencia aseguró que sus operaciones continúan de forma remota, mientras empleados de FEMA fueron reubicados temporalmente en Guaynabo

3 de junio de 2026 - 10:04 AM

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La determinación se tomó para priorizar la salud, seguridad y bienestar de los empleados. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) gestionó este miércoles una orden de compra de emergencia para atender una situación con los baños de su oficina central, tras reportarse un pequeño desborde y emanación de olores.

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Exel López, portavoz del comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez, explicó a El Nuevo Día que la situación ocurrió temprano en la mañana en la sede localizada en el kilómetro 24.5 de la PR-1, en el barrio Quebrada Arenas, en San Juan.

“Los baños se taparon. Hubo un pequeño desborde y, por la emanación de olores, no queríamos tener empleados en esa situación, así que los despachamos”, indicó López.

El portavoz sostuvo que el comisionado se comunicó con el Departamento de Seguridad Pública (DSP), que evaluó el asunto y procedió con la orden de compra de emergencia para contratar una empresa especializada que atienda y corrija el problema.

López explicó que esa orden permite agilizar la contratación, sin pasar por el proceso ordinario de subasta, debido a que se trata de una emergencia.

Como medida preventiva, parte del personal de la oficina central pasó a trabajar de forma remota mientras se realizan los trabajos necesarios.

Además, empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) que laboran en esas instalaciones fueron reubicados temporalmente a espacios disponibles en Guaynabo.

En declaraciones escritas, Jiménez sostuvo que la determinación se tomó para priorizar la salud, seguridad y bienestar de los empleados.

“Es importante destacar que las operaciones del Negociado continúan con normalidad mediante la modalidad remota. Contamos con los recursos tecnológicos, los sistemas y el personal necesario para seguir ofreciendo nuestros servicios y manteniendo nuestras capacidades de respuesta sin interrupciones”, expresó el comisionado.

“Hemos sido proactivos en la atención de esta situación y continuaremos monitoreando el progreso de las reparaciones hasta asegurar que las instalaciones cumplan con todas las condiciones necesarias para el regreso seguro de nuestros empleados”, añadió.

Tags
Breaking NewsFEMANMEADDepartamento de Seguridad Pública
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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