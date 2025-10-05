Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de octubre de 2025
89°nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Jarabe mortal? Investigan si medicamento para la tos causó la muerte de nueve niños en India

Al momento, las autoridades han pedido detener la venta del producto

5 de octubre de 2025 - 11:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Ministerio de Salud de la Unión emitió una advertencia nacional a todos los estados y territorios de la India, en la que recomienda no prescribir ni dispensar jarabes para la tos o el resfriado a niños menores de dos años. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva Delhi - Las autoridades de la India han abierto una investigación tras la muerte de nueve niños en dos estados del centro del país, ante la sospecha de que los fallecimientos podrían estar relacionados con el consumo de jarabes para la tos contaminados, informaron fuentes oficiales.

RELACIONADAS

“El equipo multidisciplinario continúa el análisis de muestras y otros factores para determinar la causa de las muertes reportadas en Chhindwara, en el estado de Madhya Pradesh”, dijo el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar indio en un comunicado.

Los primeros informes apuntan a que los menores afectados habrían consumido el jarabe ‘Coldrif’, un medicamento para la tos fabricado en una planta del distrito de Kanchipuram, en el sur de India. Las autoridades de Madhya Pradesh ordenaron suspender la venta del producto y solicitaron al Gobierno de Tamil Nadu, donde se encuentra la fábrica, que realice una investigación sobre su producción y distribución.

De forma paralela, el estado de Rajastán también ha reportado muertes y hospitalizaciones vinculadas al consumo de otros jarabes de distinta marca. El gobierno regional ha suspendido a su controlador de medicamentos y detenido la distribución de 19 fármacos de la empresa responsable, mientras se desarrolla una investigación independiente.

Estos episodios han reavivado las dudas sobre el control de calidad en la industria farmacéutica india, uno de los mayores productores mundiales de medicamentos genéricos. En años recientes, algunos jarabes elaborados en el país han sido cuestionados por presunta contaminación con dietilenglicol, un disolvente industrial tóxico que puede causar daño renal y hepático.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Unión emitió una advertencia nacional a todos los estados y territorios de la India, en la que recomienda no prescribir ni dispensar jarabes para la tos o el resfriado a niños menores de dos años.

El primer ministro de Madhya Pradesh, Mohan Yadav, calificó las muertes como “extremadamente trágicas” y afirmó que las autoridades estatales colaboran con el Gobierno central para esclarecer los hechos y prevenir nuevos casos.

Tags
Breaking News IndiaMuertesmedicamentos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 5 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: