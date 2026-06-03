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Menos bruma, más aguaceros: así estará el tiempo en Puerto Rico este miércoles

También persiste un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas, incluyendo Vieques y Culebra

3 de junio de 2026 - 7:48 AM

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Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. Debido a su localización geográfica, el archipiélago de Puerto Rico es susceptible a la llegada de nubes de polvo del Sahara que pueden provocar, entre otras cosas, cielos brumosos y visibilidad reducida.Los edificios apenas eran visbiles.
1 / 23 | Menos bruma, más aguaceros: así estará el tiempo en Puerto Rico este miércoles. Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. - Carlos Rivera Giusti/Staff
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Puerto Rico tendrá este miércoles un breve respiro de las condiciones brumosas asociadas al polvo del Sahara, ante la llegada de un pulso de humedad que, aunque mejorará temporeramente la calidad del aire, también provocará un aumento en la actividad de aguaceros.

El meteorólogo Manuel Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que la humedad favorecerá un patrón más típico de la temporada, con el desarrollo de aguaceros y posibles tronadas durante la tarde, principalmente sobre sectores del interior y oeste de la isla.

“Tenemos entonces una ventanita de aire de mejor calidad”, indicó Ramos al señalar que la disminución en las partículas de polvo permitirá mejores condiciones en comparación con los pasados días.

Sin embargo, el meteorólogo adelantó que la mejoría será temporera, pues para el jueves se espera nuevamente la llegada de cantidades moderadas de polvo del Sahara.

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A su vez, un incremento en los vientos mantendrá condiciones de brisa fuerte en algunas zonas costeras.

Señaló que esa combinación de vientos con una marejada del norte mantiene condiciones picadas en aguas del Atlántico, por lo que recomiendó ejercer precaución a los operadores de embarcaciones pequeñas.

También advirtió sobre un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra.

Bajo este nivel de riesgo, corrientes peligrosas son posibles en la zona de olas rompientes.

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Por otro lado, el meteorólogo indicó que persistirá el riesgo calor elevado en áreas urbanas y de baja elevación, particularmente en sectores del oeste y norte central, donde en días recientes se han registrado índices de calor sobre los 107 grados Fahrenheit.

Ramos señaló que condiciones calurosas continuarán durante los próximos días.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoPolvo del Sahara
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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