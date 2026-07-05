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Egipto descubre una ciudad perdida de la era bizantina en el desierto

Arqueólogos egipcios anuncian el hallazgo de una ciudad bizantina en el oasis de Dakhla y de 18 tumbas en Marina el-Alamein

5 de julio de 2026 - 9:44 AM

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Algunas de las siete tumbas de superficie construidas en piedra caliza —descubiertas en el yacimiento arqueológico de Marina el-Alamein—, al oeste de la ciudad mediterránea de Alejandría, en Egipto.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Cairo - Una ciudad residencial bien conservada de la era bizantina en el desierto occidental es uno de los dos grandes hallazgos arqueológicos anunciados por Egipto el sábado.

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Los recientes descubrimientos en el oasis de Dakhla y en el yacimiento arqueológico de Marina el-Alamein, cerca de Alejandría, son los hallazgos más recientes con los que el gobierno egipcio espera impulsar el vital sector turístico del país, que en gran parte depende de las visitas para ver antigüedades.

Junto con el estratégico Canal de Suez, el turismo es una fuente importante de divisas en el país, que atraviesa dificultades de liquidez.

El Ministerio de Turismo y Antigüedades indicó que el primer descubrimiento revela detalles de la vida cotidiana, el desarrollo urbano y las actividades económicas en el oasis de Dakhla en el siglo IV, cuando Egipto formaba parte del Imperio bizantino.

Los barrios desenterrados incluían arterias de norte a sur que se cruzaban con calles de este a oeste, formando plazas abiertas y espacios públicos, explicó Hisham el-Leithy, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades.

Egipto reveló el domingo la renovación de dos colosales estatuas de un destacado faraón en la ciudad sureña de Luxor, el último de los eventos arqueológicos del gobierno que buscan atraer más turistas al país.Las gigantescas estatuas de alabastro, conocidas como los Colosos de Memnón, fueron reensambladas en un proyecto de renovación que duró aproximadamente dos décadas.Los colosos —de 14.5 metros (48 pies) y 13.6 metros (45 pies) respectivamente— presiden la entrada del templo del rey en la orilla occidental del Nilo.
1 / 15 | ¡Imponentes! Egipto restaura y revela estatuas colosales del faraón Amenhotep III. Egipto reveló el domingo la renovación de dos colosales estatuas de un destacado faraón en la ciudad sureña de Luxor, el último de los eventos arqueológicos del gobierno que buscan atraer más turistas al país. - Amr Nabil

Una iglesia basilical, que data de mediados del siglo IV, se alza a la cabeza del asentamiento, dominando sus calles principales, junto con los restos de dos torres de vigilancia para proteger las afueras, detalló Mahmoud Massoud, quien encabeza la misión arqueológica.

El oasis, ubicado en la provincia occidental egipcia del Nuevo Valle, en el desierto occidental, figura en la Lista Indicativa de la UNESCO, a un paso de ser incorporado a la Lista del Patrimonio Mundial del organismo.

En la zona se halló una estructura fuertemente fortificada con gruesos muros defensivos, así como numerosas casas compuestas por salas de recepción y techos abovedados, detalló Massoud.

Entre ellas estaba la casa de Tisous, identificado como diácono de la iglesia y fechada en la segunda mitad del siglo IV, que los arqueólogos creen que funcionó como iglesia casera antes de la construcción de la basílica de la ciudad.

Los arqueólogos también descubrieron hornos de pan, cocinas y herramientas de molienda de piedra que, al parecer, se usaban para producir alimentos. También se encontraron monedas de bronce bien conservadas con retratos de emperadores bizantinos, inscripciones en latín y símbolos cristianos, junto con un conjunto de monedas de oro que datan del reinado del emperador romano Constancio II, quien gobernó entre 337 y 361, según el comunicado del Ministerio de Turismo y Antigüedades.

Diaa Zahran, jefe del Departamento de Antigüedades Islámicas, Coptas y Judías, dijo que encontraron una colección de unos 200 fragmentos de cerámica que se habrían utilizado como material de escritura. Los fragmentos, conocidos como óstraca, tienen inscripciones que detallan transacciones comerciales, correspondencia y otros aspectos de la vida cotidiana, indicó Zahran.

Por separado, los arqueólogos han encontrado 18 tumbas antiguas en el yacimiento arqueológico de Marina el-Alamein, que está a unas 62 millas (100 kilómetros) al oeste de la ciudad mediterránea de Alejandría.

Los hallazgos incluyeron 11 tumbas excavadas en la roca, con una profundidad media de 8 metros, y siete tumbas de superficie construidas con piedra caliza, informó el ministerio. Con ello, el total de tumbas halladas en el sitio asciende a 48, añadió.

En el lugar, los arqueólogos encontraron vasijas de cerámica, ánforas, lámparas, platos, altares y pilas de piedra caliza, señaló.

La jefa de la misión, Eman Abdel-Khaliq, resaltó que encontraron un sarcófago de granito de 2.5 metros de largo, con restos de un esqueleto que actualmente se estaban estudiando. Cerca del sarcófago hallaron los restos de una estatua de esfinge de yeso, agregó.

Abdel-Khaliq indicó que también encontraron 4 piezas de oro colocadas dentro de la boca de algunos de los fallecidos —conocidas como “la lengua de oro”—, una práctica asociada a las creencias funerarias de esa época.

Multitudes de visitantes acudieron el martes al Gran Museo Egipcio (GEM) de El Cairo para descubrir la colección casi completa de los tesoros de Tutankamón, expuesta al público por primera vez.En el corazón del museo se diseñó una inmensa galería de cuatro niveles para albergar más de 4.500 piezas procedentes de la tumba real, descubierta en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter en el Valle de los Reyes, en el Alto Egipto. Vista del museo la noche de la inauguración.
1 / 19 | Egipto presenta por primera vez la colección completa de los tesoros de Tutankamón. Multitudes de visitantes acudieron el martes al Gran Museo Egipcio (GEM) de El Cairo para descubrir la colección casi completa de los tesoros de Tutankamón, expuesta al público por primera vez. - KHALED DESOUKI

Marina el-Alamein es un yacimiento arqueológico cercano a la ciudad de Alamein, en la Costa Norte de Egipto. Descubierto en 1986, los arqueólogos creen que el sitio fue la antigua ciudad portuaria grecorromana de Leukaspis, en el Mediterráneo, que se construyó en el siglo II y prosperó hasta el siglo IV, de acuerdo con el comunicado del Ministerio.

El turismo en Egipto ha comenzado a recuperarse tras años de agitación política y violencia posteriores al levantamiento de 2011, así como por la pandemia de coronavirus.

Una cifra récord de 19 millones de turistas visitó Egipto el año pasado, un aumento del 21% respecto de 2024, según cifras oficiales. Los primeros cuatro meses de 2026 registraron 6.1 millones de turistas, frente a 5.7 millones durante el mismo periodo de 2025, mostraron las cifras.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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