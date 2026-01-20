Detenidas dos personas en Egipto por apropiarse para vender 53 piezas del Imperio Antiguo

El Ministerio del Interior egipcio anunció este lunes la detención de dos personas por apropiarse de 53 piezas arqueológicas que datan del Imperio Antiguo de Egipto (2686-2181 a.C.) con el objetivo de venderlas.

“En el marco de la lucha contra los crímenes de apropiación y tráfico de las piezas arqueológicas en preservación de las riquezas del Estado y su patrimonio nacional (...) dos personas se apropiaron de piezas arqueológicas con el fin de traficar con ellas”, afirmó en un comunicado el ministerio, que puntualizó que ambos fueron arrestados con “53 piezas arqueológicas diferentes”.

Asimismo, indicó que, durante el interrogatorio, admitieron que las piezas requisadas fueron encontradas tras excavar en una zona de alrededor de la comisaría de Al Qusiya, en la ciudad de Asiut, en sur de Egipto, y que se las llevaron para venderlas.

PUBLICIDAD

“Tras analizar las piezas confiscadas por parte de los inspectores de antigüedades, se comprobó que todas las piezas son auténticas y datan en el Imperio Antiguo de Egipto”, apunta la nota, que publicó una imagen de todas las piezas confiscadas.

El pasado septiembre, las autoridades egipcias detuvieron a cuatro personas acusadas del robo de un brazalete de oro de más de 3,000 años de antigüedad del Museo Egipcio de El Cairo y de su posterior venta, por la que se obtuvo el equivalente a 7,755 dólares, a un joyero que acabó fundiendo la pieza con otras.