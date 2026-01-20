Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Detenidas dos personas en Egipto por apropiarse para vender 53 piezas del Imperio Antiguo

Las piezas fueron encontradas tras excavar en una zona de alrededor de la comisaría de Al Qusiya

20 de enero de 2026 - 10:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El pasado septiembre, las autoridades egipcias detuvieron a cuatro personas acusadas del robo de un brazalete de oro de más de 3,000 años de antigüedad del Museo Egipcio de El Cairo y de su posterior venta, por la que se obtuvo el equivalente a 7,755 dólares, a un joyero que acabó fundiendo la pieza con otras. (Amr Nabil)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Ministerio del Interior egipcio anunció este lunes la detención de dos personas por apropiarse de 53 piezas arqueológicas que datan del Imperio Antiguo de Egipto (2686-2181 a.C.) con el objetivo de venderlas.

“En el marco de la lucha contra los crímenes de apropiación y tráfico de las piezas arqueológicas en preservación de las riquezas del Estado y su patrimonio nacional (...) dos personas se apropiaron de piezas arqueológicas con el fin de traficar con ellas”, afirmó en un comunicado el ministerio, que puntualizó que ambos fueron arrestados con “53 piezas arqueológicas diferentes”.

Asimismo, indicó que, durante el interrogatorio, admitieron que las piezas requisadas fueron encontradas tras excavar en una zona de alrededor de la comisaría de Al Qusiya, en la ciudad de Asiut, en sur de Egipto, y que se las llevaron para venderlas.

“Tras analizar las piezas confiscadas por parte de los inspectores de antigüedades, se comprobó que todas las piezas son auténticas y datan en el Imperio Antiguo de Egipto”, apunta la nota, que publicó una imagen de todas las piezas confiscadas.

El pasado septiembre, las autoridades egipcias detuvieron a cuatro personas acusadas del robo de un brazalete de oro de más de 3,000 años de antigüedad del Museo Egipcio de El Cairo y de su posterior venta, por la que se obtuvo el equivalente a 7,755 dólares, a un joyero que acabó fundiendo la pieza con otras.

En las últimas décadas, las autoridades egipcias han librado largas batallas diplomáticas para la recuperación de piezas de las distintas épocas faraónicas saqueadas o vendidas de forma ilegal, muchas de las cuales han terminado en museos y colecciones privadas en el extranjero.

Tags
Breaking NewsEgipto
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
