NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El FBI concluye búsqueda de niña dominicana sin que se tenga información de su paradero

La Interpol emitió una alerta amarilla por la desaparición de Brianna Genao de tres años

19 de enero de 2026 - 7:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los agentes del FBI que se unieron la semana pasada a las autoridades dominicanas para buscar a la niña Brianna Genao concluyeron su despliegue. (Jose Luis Magana)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Técnicos de la Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por su siglas en inglés) concluyeron su participación en la búsqueda de una niña de tres años que desapareció la tarde del pasado 31 de diciembre en una zona rural del municipio de Imbert, provincia de Puerto Plata, en el norte de la República Dominicana, sin que hasta el momento se conozca su paradero, se informó este lunes.

En una rueda de prensa, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que los agentes del FBI que se unieron la semana pasada a las autoridades dominicanas para buscar a la niña Brianna Genao concluyeron su despliegue en el terreno, si bien mantienen su colaboración.

Este lunes también se dio a conocer en el país que la Interpol emitió una alerta amarilla por la desaparición de Brianna Genao.

La niña desapareció misteriosamente cuando estaba de visita junto a su abuela materna en casa de unos familiares en Imbert.

En sus declaraciones de este lunes, Raful aseguró que la búsqueda, en la que participan distintos organismos oficiales, continúa “de manera coordinada”.

La ministra también aprovechó para desmentir la existencia de una red de tráfico de órganos en el país, al tiempo que hizo un llamado a la prudencia para evitar generar alarma pública, después de que algunas personas insinuaron, especialmente en las redes sociales, que este tipo de casos podría estar relacionado con estructuras dedicadas a estos delitos.

Breaking NewsRepública DominicanaMenores desaparecidosMenores de edadFBI
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
