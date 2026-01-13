Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

FBI se suma a la búsqueda de una niña de tres años desaparecida en República Dominicana

La menor desapareció el pasado 31 de diciembre en una zona rural en el norte de la República Dominicana

13 de enero de 2026 - 6:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En 2025 miembros del FBI también se incorporaron a la búsqueda de la joven indo-estadounidense Sukiksha Konanki, desaparecida la madrugada del 6 de marzo de la playa privada de un hotel donde se alojaba en Punta Cana. (Jose Luis Magana)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Policía Nacional dominicana informó este martes que técnicos del FBI se incorporarán el miércoles a la búsqueda de una niña de 3 años que desapareció la tarde del 31 de diciembre en una zona rural en el norte de República Dominicana.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la menor de edad, identificada como Brianna Genao Rosario y desaparecida en la provincia de Puerto Plata, a pesar de la implicación en la búsqueda de miembros de distintas instituciones del país caribeño.

El portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, anunció también, en declaraciones a medios de comunicación, la incorporación de un especialista canino, que se sumará a los más de 50 efectivos que las autoridades dominicanas tiene en el área donde desapareció la niña, en el municipio de Imbert.

Además de ello, también fiscales e investigadores están trabajando en el caso.

“En el día de hoy, al igual que en los días que están por venir, se redoblarán los esfuerzos con todos los organismos de socorro de las Fuerzas Armadas”, señaló el portavoz policial.

Este lunes encontraron un “pedazo de tela que podría ser una sábana o una cortina” que enviaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su análisis.

“Vamos a seguir la búsqueda, que no vamos a cesar ni un solo minuto. Aquí no se va a descansar”, recalcó Pesqueira.

Más de diez días después de la desaparición la preocupación por este caso ha aumentado en la sociedad dominicana.

El portavoz de la Policía llamó también a la prudencia ante las supuestas pruebas y rumores vinculados con la menor de edad que usuarios comparten por redes sociales.

“Todo lo que ustedes vean ahí debe ser validado con la experiencia correspondiente del Inacif”, indicó el vocero.

En 2025 miembros del FBI también se incorporaron a la búsqueda de la joven indo-estadounidense Sukiksha Konanki, desaparecida la madrugada del 6 de marzo de la playa privada de un hotel donde se alojaba en Punta Cana.

El caso atrajo la atención de los medios dominicanos y de varios de Estados Unidos que enviaron corresponsales para dar seguimiento directo al proceso.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
