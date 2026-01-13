FBI se suma a la búsqueda de una niña de tres años desaparecida en República Dominicana

La Policía Nacional dominicana informó este martes que técnicos del FBI se incorporarán el miércoles a la búsqueda de una niña de 3 años que desapareció la tarde del 31 de diciembre en una zona rural en el norte de República Dominicana.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la menor de edad, identificada como Brianna Genao Rosario y desaparecida en la provincia de Puerto Plata, a pesar de la implicación en la búsqueda de miembros de distintas instituciones del país caribeño.

El portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, anunció también, en declaraciones a medios de comunicación, la incorporación de un especialista canino, que se sumará a los más de 50 efectivos que las autoridades dominicanas tiene en el área donde desapareció la niña, en el municipio de Imbert.

Además de ello, también fiscales e investigadores están trabajando en el caso.

PUBLICIDAD

“En el día de hoy, al igual que en los días que están por venir, se redoblarán los esfuerzos con todos los organismos de socorro de las Fuerzas Armadas”, señaló el portavoz policial.

Este lunes encontraron un “pedazo de tela que podría ser una sábana o una cortina” que enviaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su análisis.

“Vamos a seguir la búsqueda, que no vamos a cesar ni un solo minuto. Aquí no se va a descansar”, recalcó Pesqueira.

Más de diez días después de la desaparición la preocupación por este caso ha aumentado en la sociedad dominicana.

El portavoz de la Policía llamó también a la prudencia ante las supuestas pruebas y rumores vinculados con la menor de edad que usuarios comparten por redes sociales.

“Todo lo que ustedes vean ahí debe ser validado con la experiencia correspondiente del Inacif”, indicó el vocero.

En 2025 miembros del FBI también se incorporaron a la búsqueda de la joven indo-estadounidense Sukiksha Konanki, desaparecida la madrugada del 6 de marzo de la playa privada de un hotel donde se alojaba en Punta Cana.