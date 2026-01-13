Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Fiscal hiere de bala a una jueza en tribunal de Turquía en presunto ataque machista

Un preso que cumplía condena en régimen abierto impidió que el agresor pudiera seguir disparando

13 de enero de 2026 - 12:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mallete de un juez.
El fiscal supuestamente atacó a la jueza porque se negaba a aceptar el fin de un relación sentimental entre los dos. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un fiscal ha herido este martes de un disparo a una jueza en la cadera en un tribunal de Estambul, en lo que algunos testigos aseguran fue una agresión machista, mientras que un preso que cumplía condena en régimen abierto impidió que el agresor pudiera seguir disparando.

RELACIONADAS

El fiscal se hallaba en la misma sala que la jueza cuando sacó una pistola y disparó a la magistrada, según un comunicado de la Fiscalía que reproduce el diario turco Cumhuriyet.

Según testigos citados por la emisora NTV, el fiscal atacó a la jueza porque se negaba a aceptar el fin de un relación sentimental entre los dos.

El agresor hirió a la jueza en la cadera, mientras que un hombre que cumplía condena en régimen abierto y trabaja en el juzgado como repartidor de té, se interpuso e impidió que el fiscal siguiera disparando.

El fiscal ha sido detenido por intento de homicidio y la jueza fue evacuada al hospital; si bien no hay información oficial sobre su estado de salud, la cadena NTV asegura que su vida no está en peligro.

Tags
Breaking Newsviolencia machistaViolencia de géneroTurquía
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: