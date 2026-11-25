La detención de otro capo del narcotráfico mexicano durante el fin de semana se suma a una serie de acciones contra los cárteles, en un momento en que México intensifica su ofensiva contra el crimen organizado bajo una creciente presión del presidente estadounidense, Donald Trump, y con el apoyo de la inteligencia de Estados Unidos.

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, fue celebrada por ambos gobiernos como un logro en materia de seguridad que podría alterar el equilibrio de poder dentro del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la violencia persiste entre grupos criminales rivales en todo México, donde dos poderosas organizaciones —el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— siguen dominando el panorama delictivo.

Ambos grupos han sido designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras; no obstante, los expertos señalan que conservan un gran poder tanto en México como en el extranjero.

A continuación, un análisis del equilibrio de poder entre ambos grupos y cómo este ha evolucionado bajo el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El fin de los grandes capos: “El Mayo” encarcelado, “El Mencho” muerto

A finales de julio de 2024, dos meses antes de que Sheinbaum asumiera el cargo, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, fue detenido en Estados Unidos tras un secuestro en avión —digno de una película de Hollywood— orquestado por “Los Chapitos”, los hijos de su antiguo socio, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Poco después, el Cártel de Sinaloa se vio sumido en una prolongada guerra interna que continúa azotando al estado norteño de Sinaloa.

Año y medio antes, el ejército mexicano había abatido a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más poderosos de México. Su muerte desencadenó una violenta respuesta en 20 estados mexicanos que dejó más de 70 muertos, aunque el episodio duró apenas unos días.

Estados Unidos celebró ambas operaciones. Zambada cumple allí una cadena perpetua, y dos de sus hijos colaboran con las autoridades estadounidenses. México acusó a Washington de injerencia en el caso Zambada, aunque los funcionarios estadounidenses lo negaron.

Al quedar fuera de juego estos cabecillas, ambos grupos comenzaron un proceso de reestructuración.

Sinaloa: guerra interna y el papel de “El Chapo Isidro”

La detención de Zambada provocó una escisión en el Cártel de Sinaloa —una confederación de grupos criminales— y desencadenó una sangrienta batalla entre dos facciones: “Los Mayos” y “Los Chapitos”. El conflicto disparó la violencia en todo el estado y sometió a Sheinbaum a una intensa presión.

El gobierno reforzó su presencia militar en varias ocasiones. Actualmente, cerca del 23% de sus tropas se encuentran desplegadas en el estado, y las fuerzas de seguridad han detenido a cientos de personas pertenecientes a ambas facciones.

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Sin embargo, la violencia persistió, ya que los grupos criminales compensaron las detenciones reclutando a personas cada vez más jóvenes, señaló Miguel Calderón, del Consejo Estatal de Seguridad Pública, una organización ciudadana de Sinaloa.

La presión desde Washington aumentó después de que se acusara a funcionarios del partido gobernante en Sinaloa de tener vínculos con el narcotráfico y se exigiera su detención; una petición que Sheinbaum rechazó.

Meza Flores, detenido durante el fin de semana, desempeñaba un papel relevante en este escenario.

Lideraba su propia organización criminal, profundamente involucrada en el narcotráfico, que mantenía un férreo control sobre el norte de Sinaloa, aunque también tenía presencia en el sur de México. Según las autoridades, su grupo se alió primero con “Los Chapitos” y, más tarde, con los seguidores de Zambada.

Meza Flores era conocido por su capacidad para corromper a las autoridades locales, por lo que su detención podría arrojar luz sobre los vínculos entre políticos y el cártel, explicó el periodista sinaloense Ismael Bojórquez.

Por otra parte, Estados Unidos ofrece recompensas de hasta $10 millones por cada uno de los dos principales cabecillas del Cártel de Sinaloa: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Estos “Chapitos” son descritos como miembros de una nueva generación de narcotraficantes que experimentan para producir el fentanilo más potente del mundo.

CJNG: Una sucesión pacífica tras la muerte de “El Mencho”

El CJNG, que cuenta con una estructura de mando piramidal, llevó a cabo una transición de liderazgo sin las luchas internas observadas en Sinaloa; esto permitió al grupo sacar provecho de la debilidad de sus enemigos y continuar con sus actividades ilícitas a pesar de la presión de las autoridades, señaló el analista de seguridad David Saucedo.

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En un momento dado, existió el temor de que dos posibles sucesores se enfrentaran entre sí. Sin embargo, dos meses después de la muerte de Oseguera Cervantes, México detuvo a uno de ellos, Audias Flores Silva, lo que dejó a Juan Carlos González Valencia —hijastro del jefe del cártel y de nacionalidad mexicano-estadounidense— al frente de la organización. Estados Unidos ofrece una recompensa de $25 millones por González Valencia.

México continuó deteniendo a líderes regionales, incluidos miembros de una célula responsable de una ola de violencia en Michoacán; según Saucedo, esto fortaleció indirectamente a González Valencia.

Entre los individuos más buscados actualmente por ambos países se encuentran Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de “El Mencho”; Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, vinculado a un rancho donde salieron a la luz los horrores cometidos por el cártel; y Ricardo Ruiz Velasco, considerado miembro del CJNG y responsable de la propaganda.

Resultados mixtos de la estrategia contra los cárteles

La estrategia de Sheinbaum marcó un cambio respecto al enfoque de “abrazos, no balazos” de su mentor político y predecesor, Andrés Manuel López Obrador, el cual consistía en evitar enfrentamientos directos con los cárteles.

Sin embargo, Vanda Felbab-Brown, investigadora de la Brookings Institution, señaló que aún es demasiado pronto para saber si la estrategia tendrá éxito.

Este enfoque ha ayudado a México a desactivar las amenazas de intervención militar por parte de Trump, al tiempo que ha permitido a Washington proclamar éxitos y recibir a cerca de 100 delincuentes para su procesamiento judicial.

No obstante, la violencia no ha logrado controlarse, añadió Felbab-Brown. Si bien los homicidios han disminuido, no ha ocurrido lo mismo con las desapariciones y la extorsión. Las autoridades tampoco han conseguido recuperar el territorio bajo control de los cárteles, romper su dominio sobre empresas o políticos, ni detener el flujo de drogas hacia el norte.

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Aun así, valoró positivamente los esfuerzos de Estados Unidos, en colaboración con México, para empezar a actuar contra los mandos operativos intermedios de los grupos criminales, especialmente a lo largo de la frontera. La captura de Meza Flores encaja en este enfoque, afirmó.