El FBI cita a la actriz Selma Blair por presunta agresión a bordo de un avión

La actriz estadounidense Selma Blair recibió una citación judicial que la acusa de agresiones ocurridas a bordo de un avión, luego de ser detenida tras un vuelo de Los Ángeles a Nueva York por comportamiento abusivo y por herir a dos auxiliares de vuelo, informaron las autoridades este lunes.

Según un funcionario federal de las fuerzas del orden que habló con la AP bajo condición de anonimato, los cargos que figuran en la notificación de infracción emitida por el FBI son agresiones cometidas dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos. El caso se tramitará en el tribunal federal de Brooklyn, en el área de infracciones menores. Aún no se ha fijado fecha para su comparecencia.

La policía detuvo a Blair, de 54 años, el domingo por la noche cuando el avión de Delta Air Lines estaba estacionado en la puerta de embarque del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, según informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey en un comunicado.

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Blair y una de las azafatas fueron trasladadas a un hospital para ser evaluadas, según informó la Autoridad Portuaria.

Blair tuvo papeles importantes en películas como “Cruel Intentions” (1999), “Legalmente rubia” (2001) y “Hellboy” (2004). (Ryan Murphy)

Delta declaró en un comunicado que “no tolera ningún comportamiento indisciplinado o ilegal, ya que la seguridad de nuestros clientes y tripulación es siempre nuestra máxima prioridad”. La aerolínea no proporcionó detalles sobre las lesiones y remitió cualquier otra consulta a las autoridades.

El FBI, organismo responsable de investigar todos los asaltos a bordo de aeronaves, se negó a facilitar detalles.

“Ayer, nuestros socios del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria nos informaron de un posible asalto a bordo de un vuelo que aterrizó en el aeropuerto JFK. De acuerdo con la política vigente del Departamento de Justicia, no hacemos comentarios sobre investigaciones en curso”, declaró Sydney Kleinmann, portavoz del FBI en Nueva York.

Este lunes también se enviaron mensajes solicitando comentarios a las fiscalías estatales y federales de Nueva York, así como al publicista y al abogado de Blair.

En un comunicado a varios medios de comunicación, un representante de Blair dijo que ella tuvo una emergencia médica que derivó en la conducta denunciada.

Blair tuvo papeles importantes en películas como “Cruel Intentions” (1999), “Legalmente rubia” (2001) y “Hellboy” (2004).

En los últimos años, ha defendido los derechos de las personas con discapacidad. Le diagnosticaron esclerosis múltiple en 2018. En 2023, acompañó al presidente Joe Biden en la Casa Blanca para celebrar el aniversario de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.