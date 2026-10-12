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Selma Blair fue arrestada en Nueva York tras una presunta agresión en un avión

Durante un vuelo de la línea aérea Delta, a la actriz se le imputa el cargo de agresión

12 de octubre de 2026 - 6:38 PM

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La actriz estadounidense Selma Blair, cuya carrera comenzó con pequeños papeles en cortometrajes y películas independientes, poco a poco fue ganando popularidad por su participación en películas como “Cruel Intentions” (1999), “Legally Blonde (2001) y “Hellboy” (2004). La artista anunció su diagnóstico de esclerosis múltiple en una publicación de Instagram, indicando que “estoy discapacitada. A veces me caigo. Dejo caer cosas. Mi memoria está confusa. Y mi lado izquierdo pide direcciones como un GPS roto. Pero lo estamos haciendo. Y me río y no sé qué haré exactamente, pero haré lo mejor que pueda para dar esperanza a otros".
La actriz estadounidense Selma Blair, cuya carrera comenzó con pequeños papeles en cortometrajes y películas independientes, poco a poco fue ganando popularidad por su participación en películas como “Cruel Intentions” (1999), “Legally Blonde (2001) y “Hellboy” (2004). (Rob McEwan)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK - La actriz Selma Blair fue arrestada y trasladada a un hospital a última hora del domingo tras ser acusada de lesionar a dos auxiliares de vuelo en un avión que cubría la ruta de Los Ángeles a Nueva York.

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Blair, de 54 años, fue detenida por la policía alrededor de las 11:00 de la noche, una vez que el avión de Delta Air Lines se estacionó en la puerta de embarque del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, según informó en un comunicado la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Blair y una de las auxiliares de vuelo fueron llevadas a un hospital para ser evaluadas, indicó la Autoridad Portuaria. La aerolínea, la policía y el FBI, que investiga el caso, no revelaron de inmediato los detalles de lo ocurrido a bordo de la aeronave. Sin embargo, Delta declaró que tiene “tolerancia cero ante comportamientos indisciplinados o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y de la tripulación es siempre lo primero”.

Un representante de Blair declaró a The Associated Press que la actriz sufrió una emergencia médica que derivó en la conducta señalada. Posteriormente, el FBI notificó a Blair que se le imputaba el cargo de agresión, según un funcionario federal encargado de hacer cumplir la ley que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, al no estar autorizado para declarar públicamente sobre el asunto.

El caso se tramitará en el tribunal federal de Brooklyn, en la sección destinada a infracciones menores. Aún no se ha fijado fecha para la comparecencia de Blair.

No es la primera vez que Blair protagoniza incidentes a bordo de un avión. En 2016, se disculpó por haber hecho comentarios de los que luego se arrepintió durante un vuelo de Cancún a Los Ángeles. Explicó que había mezclado alcohol con medicamentos, lo que le provocó una pérdida de conocimiento.

Blair ha interpretado papeles importantes en películas como “Cruel Intentions” (1999), “Legally Blonde” (2001) y “Hellboy” (2004). En los últimos años, ha defendido los derechos de las personas con discapacidad. Fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2018. En 2023, acompañó al presidente Joe Biden en la Casa Blanca para conmemorar el aniversario de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

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actriz AviónNueva York
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