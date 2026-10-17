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Operativo en comercios de San Juan deja siete armas ocupadas y $41,300 en multas

Seis tenían capacidad de disparo automático y fueron halladas junto a 30 cargadores y 579 municiones

17 de octubre de 2026 - 12:09 PM

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Cerca de las 2:55 a.m. los agentes llegaron a un negocio en Barrio Obrero para realizar una inspección. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Siete armas de fuego fueron ocupadas durante una inspección a un establecimiento en Barrio Obrero, como parte de un operativo que culminó con 30 multas por $41,300 en varios negocios de San Juan, informó el Municipio.

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La intervención se realizó cerca de las 2:55 a.m. del sábado en el negocio Golden Market, ubicado en la avenida A, esquina con la calle Brasil, donde los agentes presuntamente encontraron las puertas cerradas y a un guardia de seguridad que controlaba el acceso.

Según el ayuntamiento, la Policía Municipal solicitó que se permitiera la entrada de las agencias reguladoras para realizar la inspección. Una vez dentro, los funcionarios encontraron decenas de clientes y el establecimiento operando.

De acuerdo con el Municipio, agentes de la Unidad de Impacto localizaron a simple vista, en distintas áreas del local, siete armas de fuego, seis de ellas con capacidad de disparo automático, además de 30 cargadores y 579 municiones. También se ocuparon bebidas alcohólicas.

“Lo encontrado durante esta intervención requiere una investigación rigurosa. Nuestros agentes actuaron conforme a los protocolos establecidos, aseguraron las armas y municiones y continuarán trabajando para determinar las circunstancias relacionadas con estos hallazgos”, expresó el comisionado de la Policía Municipal, Juan Jackson, en declaraciones escritas.

El operativo, realizado entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, contó con la participación de la Oficina de Permisos municipal, la Policía Municipal y el Departamento de Hacienda.

El operativo incluyó además inspecciones en otros establecimientos comerciales. En total, la Oficina de Permisos emitió 10 multas por $20,800; Hacienda expidió 11 por $7,500; y la Policía Municipal impuso nueve por $13,000 por violaciones relacionadas con el Código de Orden Público.

En el Golden Market se identificaron incumplimientos con ese código y otras disposiciones aplicables, aunque el municipio no precisó cuáles ni desglosó las multas correspondientes al establecimiento.

“Estos operativos tienen como propósito velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y ordenanzas que aplican a los establecimientos comerciales, pero también proteger la seguridad de nuestras comunidades”, sostuvo el alcalde Miguel Romero Lugo.

El ayuntamiento anticipó que continuará realizando inspecciones en distintos sectores de la capital para verificar el cumplimiento de los permisos y requisitos aplicables a los comercios.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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