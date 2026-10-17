Esperaba comprar un celular y le robaron una pistola y $3,200 en Canóvanas

Un hombre que esperaba completar la compra de un teléfono celular fue asaltado por tres individuos armados que lo despojaron de una pistola, dos celulares y $3,200 en efectivo, entre otras pertenencias, durante la tarde del viernes en la urbanización Loíza Valley, en Canóvanas.

El robo fue reportado a eso de las 4:53 p.m. en la calle Reina de las Flores.

Según la investigación preliminar de la Policía, un vehículo se acercó al perjudicado mientras esperaba en el lugar.

Actol seguido, tres individuos se bajaron y, mediante amenazas e intimidación, le robaron una pistola Springfield, modelo Echelon, calibre 9 milímetros, un cargador y 18 municiones.

Los asaltantes también se apropiaron de dos teléfonos celulares y una cartera Adidas que contenía documentos personales, prendas y el dinero en efectivo.

El querellante resultó ileso, indicó la Uniformada.