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Agrede a su hermana con una silla plástica en la cabeza en medio de una disputa familiar en Cayey

La mujer recibió seis puntos de sutura en un hospital y fue dada de alta en condición estable, informó la Policía

17 de octubre de 2026 - 9:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una foto de archivo de unas sillas plásticas. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una disputa familiar culminó en una supuesta agresión con una silla plástica, luego de que un hombre presuntamente golpeara a su hermana en la cabeza en una residencia ubicada en la carretera PR-14, kilómetro 63.3, en Cayey.

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Según la información preliminar suministrada por la Policía, la querellante alegó que se encontraba en su hogar junto a su hermano, quien también reside en el lugar, cuando surgieron diferencias familiares entre ambos.

En medio del altercado, el hombre presuntamente utilizó una silla plástica que se encontraba en el balcón de la residencia para agredirla en el área de la cabeza.

La perjudicada recibió asistencia médica en un hospital de Cayey, donde el médico de turno le realizó seis puntos de sutura. Su condición fue descrita como estable y posteriormente fue dada de alta, informó la Uniformada.

La pesquisa inicial estuvo a cargo de la agente Edmillie Rodríguez, adscrita al Distrito de Cayey, quien refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCICSeguridadCayey Agresiones
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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