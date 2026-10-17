Agrede a su hermana con una silla plástica en la cabeza en medio de una disputa familiar en Cayey

Una disputa familiar culminó en una supuesta agresión con una silla plástica, luego de que un hombre presuntamente golpeara a su hermana en la cabeza en una residencia ubicada en la carretera PR-14, kilómetro 63.3, en Cayey.

Según la información preliminar suministrada por la Policía, la querellante alegó que se encontraba en su hogar junto a su hermano, quien también reside en el lugar, cuando surgieron diferencias familiares entre ambos.

En medio del altercado, el hombre presuntamente utilizó una silla plástica que se encontraba en el balcón de la residencia para agredirla en el área de la cabeza.

La perjudicada recibió asistencia médica en un hospital de Cayey, donde el médico de turno le realizó seis puntos de sutura. Su condición fue descrita como estable y posteriormente fue dada de alta, informó la Uniformada.