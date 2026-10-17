Hieren de bala en el cuello a un hombre cuando llegaba a negocio en Juncos
El querellante, de 29 años, informó que alguien le realizó varios disparos
17 de octubre de 2026 - 11:01 AM
17 de octubre de 2026 - 11:01 AM
Un hombre de 29 años resultó herido de bala en el cuello cuando llegaba a un “pub” ubicado en el kilómetro 24.6 de la PR-31, en Juncos.
Según el informe preliminar de la Policía, el querellante informó que alguien le realizó varios disparos al llegar al establecimiento y sintió una herida en el área del cuello.
El perjudicado fue transportado a un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del área, donde el médico de turno indicó que su condición era estable.
El agente Carlos Calderón, adscrito al Distrito de Juncos, investigó inicialmente la querella y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, que continuará con la pesquisa.
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