Hieren de bala en el cuello a un hombre cuando llegaba a negocio en Juncos

Un hombre de 29 años resultó herido de bala en el cuello cuando llegaba a un “pub” ubicado en el kilómetro 24.6 de la PR-31, en Juncos.

Según el informe preliminar de la Policía, el querellante informó que alguien le realizó varios disparos al llegar al establecimiento y sintió una herida en el área del cuello.

El perjudicado fue transportado a un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del área, donde el médico de turno indicó que su condición era estable.