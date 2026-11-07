Fuertes lluvias y tronadas: varios municipios bajo aviso y advertencia de inundaciones
Conoce cuáles pueblos han recibido entre una y dos pulgadas de precipitación
7 de noviembre de 2026 - 2:45 PM
7 de noviembre de 2026 - 2:45 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este sábado un aviso y una advertencia de inundaciones para varios municipios que experimentan fuertes lluvias y tronadas asociadas a una vaguada cerca de la región.
De acuerdo con el SNM, los siguientes pueblos permanecen bajo la advertencia:
Mientras, Bayamón y Toa Alta se mantienen bajo un aviso de inundaciones repentinas hasta las 5:45 p.m.
🌧️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 7, 2026
⏰ Until Sat Nov 7, 4:30 PM AST | sáb, 7 nov, 4:30 p. m. AST
Watch for flooded roads. | Atención a carreteras inundadas.#PRwx pic.twitter.com/PaE24vz6b4
Según la dependencia federal, el radar Doppler registró a las 2:24 p.m. fuerte precipitación debido a tronadas.
El SNM indicó que se habían registrado entre una y dos pulgadas de lluvia, mientras que se esperan entre una y dos pulgadas adicionales.
Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas en quebradas, riachuelos, zonas urbanas, carreteras, calles, pasos a desnivel y áreas con problemas de drenaje.
Más temprano, el SNM había anticipado que la cercanía de una vaguada mantendría inestable el tiempo y favorecería el desarrollo de aguaceros fuertes durante la tarde en el interior y noreste de Puerto Rico, incluida el área metropolitana de San Juan.
El meteorólogo Carlos Anselmi, del SNM, explicó a El Nuevo Día que el viento del suroeste favorecería la formación de aguaceros en esas zonas.
Señaló que el noreste es vulnerable a inundaciones urbanas y crecidas de ríos, y también identificó sectores del tercio oeste de la isla entre las áreas más susceptibles a inundaciones.
Precisó que el riesgo de inundaciones es de nivel dos, lo que significa que son posibles las inundaciones urbanas y de riachuelos.
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