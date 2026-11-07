Fuertes lluvias y tronadas: varios municipios bajo aviso y advertencia de inundaciones

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este sábado un aviso y una advertencia de inundaciones para varios municipios que experimentan fuertes lluvias y tronadas asociadas a una vaguada cerca de la región.

De acuerdo con el SNM, los siguientes pueblos permanecen bajo la advertencia:

Cataño, Corozal, Dorado, Guaynabo, San Juan, Toa Baja y Vega Alta: hasta las 4:30 p.m.

hasta las 4:30 p.m. Morovis y Vega Baja: hasta las 4:30 p.m.

hasta las 4:30 p.m. Canóvanas, Carolina, Loíza: hasta las 5:00 p.m.

hasta las 5:00 p.m. Luquillo y Río Grande: hasta las 5:15 p.m.

hasta las 5:15 p.m. Naguabo, Ceiba y Fajardo: hasta las 6:00 p.m.

Mientras, Bayamón y Toa Alta se mantienen bajo un aviso de inundaciones repentinas hasta las 5:45 p.m.

Según la dependencia federal, el radar Doppler registró a las 2:24 p.m. fuerte precipitación debido a tronadas.

El SNM indicó que se habían registrado entre una y dos pulgadas de lluvia, mientras que se esperan entre una y dos pulgadas adicionales.

Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas en quebradas, riachuelos, zonas urbanas, carreteras, calles, pasos a desnivel y áreas con problemas de drenaje.

Más temprano, el SNM había anticipado que la cercanía de una vaguada mantendría inestable el tiempo y favorecería el desarrollo de aguaceros fuertes durante la tarde en el interior y noreste de Puerto Rico, incluida el área metropolitana de San Juan.

PUBLICIDAD

El meteorólogo Carlos Anselmi, del SNM, explicó a El Nuevo Día que el viento del suroeste favorecería la formación de aguaceros en esas zonas.

Señaló que el noreste es vulnerable a inundaciones urbanas y crecidas de ríos, y también identificó sectores del tercio oeste de la isla entre las áreas más susceptibles a inundaciones.