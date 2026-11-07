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Radican tres cargos contra hombre tras incidente con un sargento en restaurante de Arecibo

La Policía indicó que Richard Solomon Keeling se acercó al oficial mientras este comía

7 de noviembre de 2026 - 2:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La vista preliminar del caso fue señalada para el 23 de noviembre. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre de 61 años enfrenta tres cargos tras un presunto incidente con un sargento de la Policía reportado en un establecimiento de comida rápida en Arecibo.

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Según la Uniformada, contra Richard Solomon Keeling pesan cargos por agresión, alteración a la paz y empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública.

Conforme a la investigación de la Policía, el incidente ocurrió el jueves, 5 de noviembre, en el Church’s Chicken ubicado en la marginal de la PR-129, a la altura del kilómetro 1.2.

La Policía indicó que Solomon Keeling se acercó al sargento mientras este comía y supuestamente le dirigió expresiones ofensivas sobre él y su trabajo.

El sargento le pidió en varias ocasiones que cesara su conducta y, al continuar, procedió a arrestarlo, de acuerdo con el informe.

Tras evaluar la prueba, la jueza Alba I. Calderón Cestero, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó causa para arresto por los tres delitos y le fijó una fianza global de $20,000.

La vista preliminar del caso fue señalada para el 23 de noviembre.

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