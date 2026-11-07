Asaltan a hombre a punta de pistola y le roban $4,000 en pertenencias en Santurce

Las autoridades investigan un robo reportado durante la madrugada del viernes en la calle Cerra, intersección con la calle Juan Ponce De León, en Santurce.

Un informe policíaco detalla que un hombre informó que “mientras caminaba por el lugar, fue interceptado por dos individuos que transitaban en una motora tipo scooter”.

Luego, según el informe, uno de ellos, “mediante amenaza e intimidación con un objeto descrito como un arma de fuego, lo despojó de dos cadenas de oro, un reloj marca Christopher Ward, una cartera marca Goyard y documentos personales. El valor total de los artículos fue estimado en aproximadamente $4,000″.

Tras el robo, se indicó que los individuos abandonaron el lugar sin herir al perjudicado. Al momento, se desconoce su paradero.

El agente Richard Pagán realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que continuará con la investigación correspondiente.

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