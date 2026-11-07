Hallan a un hombre baleado en el balcón de su casa en Barranquitas

Un hombre de 36 años fue hallado muerto con múltiples heridas de bala en el balcón de su residencia durante la madrugada de este sábado en el sector Las Villas del barrio Barranca, en Barranquitas.

Según el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa en el kilómetro 0.7 de la PR-772.

Al llegar, agentes del Distrito de Barranquitas encontraron el cuerpo de Víctor Manuel Rodríguez Rodríguez sobre un sofá en el balcón.

La Policía indicó que se desconocen las circunstancias del crimen.