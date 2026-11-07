Disparan desde un terreno boscoso contra un hombre que salía de su casa en Morovis

Un hombre de 53 años resultó herido de bala la noche del viernes cuando salía de su residencia en un vehículo en el sector Montellano del barrio Cuchillas, en Morovis, informó la Policía.

El incidente se reportó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en el kilómetro 1.9 de la PR-618.

De acuerdo con el informe policiaco, el hombre relató que alguien hizo varios disparos desde un terreno boscoso aledaño a la carretera y que uno lo alcanzó en la mano izquierda.

El perjudicado fue trasladado a un hospital del área, donde el médico de turno diagnosticó la herida de bala e indicó que su condición era estable.