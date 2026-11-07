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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Disparan desde un terreno boscoso contra un hombre que salía de su casa en Morovis

El perjudicado resultó con una herida de bala en su mano izquierda

7 de noviembre de 2026 - 10:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el informe de la Policía se indica que a eso de las 7:40 a.m. de hoy, lunes, María del C. Marrero Álvarez, vecina de Arecibo, chocó su auto Toyota Corolla contra el objeto fijo.
La División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo continuará la pesquisa.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre de 53 años resultó herido de bala la noche del viernes cuando salía de su residencia en un vehículo en el sector Montellano del barrio Cuchillas, en Morovis, informó la Policía.

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El incidente se reportó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en el kilómetro 1.9 de la PR-618.

De acuerdo con el informe policiaco, el hombre relató que alguien hizo varios disparos desde un terreno boscoso aledaño a la carretera y que uno lo alcanzó en la mano izquierda.

El perjudicado fue trasladado a un hospital del área, donde el médico de turno diagnosticó la herida de bala e indicó que su condición era estable.

La División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo continuará la pesquisa.

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