Hallan a un hombre baleado en un solar baldío en Mayagüez
Fue localizado entre el residencial Candelaria y el puente peatonal de la PR-2
7 de noviembre de 2026 - 9:28 AM
7 de noviembre de 2026 - 9:28 AM
La Policía halló el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala este sábado en la mañana en un solar baldío entre el residencial Candelaria y el puente peatonal de la PR-2, en Mayagüez.
El informe preliminar de la Uniformada indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona muerta en el lugar.
Al llegar al solar, agentes del Distrito de Mayagüez encontraron el cuerpo con heridas de bala en distintas partes.
La Policía indicó que, hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el crimen.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez está a cargo de la investigación en coordinación con el fiscal de turno.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: