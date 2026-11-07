Hallan a un hombre baleado en un solar baldío en Mayagüez

La Policía halló el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala este sábado en la mañana en un solar baldío entre el residencial Candelaria y el puente peatonal de la PR-2, en Mayagüez.

El informe preliminar de la Uniformada indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona muerta en el lugar.

Al llegar al solar, agentes del Distrito de Mayagüez encontraron el cuerpo con heridas de bala en distintas partes.

La Policía indicó que, hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el crimen.