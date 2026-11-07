Reportan incendio en un edificio en el Viejo San Juan

( Facebook/Negociado del Cuerpo de Bomberos de PR )

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos controló este sábado un incendio reportado en un edificio contiguo a la tienda Marshalls, en el Viejo San Juan.

“Ya se encuentra en etapa de enfriamiento y ventilación”, confirmó a El Nuevo Día la portavoz del Negociado, Ivonne Rosario.

Según la información preliminar, el fuego se registró en el área de almacenamiento de un negocio que ocupa el primer piso del edificio.

Los dos niveles superiores albergan viviendas, precisó Rosario.

La portavoz indicó que las autoridades desalojaron el edificio, aunque se desconoce cuántas personas fueron evacuadas.

Al momento, no se han reportado heridos.