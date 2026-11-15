Asesinan a una persona y hieren de bala a varias en La Perla

La Policía investiga las circunstancias en las que una persona fue asesinada y varias resultaron heridas de bala este domingo en las inmediaciones del negocio Santa Rosa Door, en la barriada La Perla, en San Juan.

Según la información preliminar de la Policía de Puerto Rico, el incidente ocurrió a las 5:58 a.m. de este domingo.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre varias personas heridas de bala. Al llegar a la escena, agentes del área de San Juan encontraron a una persona muerta y a varias heridas de bala.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona fallecida y la cantidad exacta de heridos. Las autoridades solo informaron que varias personas resultaron heridas de bala.

El caso quedó bajo la investigación del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

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