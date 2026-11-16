Incendio en un edificio en Tailandia cobra la vida de 11 personas

BANGKOK — Un incendio arrasó un edificio en el sur de Tailandia en la madrugada del lunes y causó la muerte de 11 personas, según informaron las autoridades.

El incendio se declaró alrededor de las 2 de la madrugada en un edificio de Phuket que alberga una tienda de alquiler de motos en la planta baja y viviendas en las plantas superiores, según informaron responsables del gobierno local. Los bomberos tardaron aproximadamente una hora en controlar el incendio.

Hubo otras 17 personas que resultaron levemente heridas.

El jefe de policía de Phuket, Surachai Sooksai, afirmó que los agentes siguen investigando la causa del incendio, pero que las investigaciones iniciales revelaron que un transformador eléctrico situado cerca del edificio había explotado poco antes de que se declarara el incendio.

El gobernador de Phuket, Chodnarin Koedsom, afirmó que el local de alquiler contaba con unas 100 motocicletas, además de reservas de gasolina, aceite de motor, materiales plásticos y neumáticos. Señaló que estos materiales inflamables podrían haber contribuido a la rápida propagación del incendio y a la formación de un humo denso y tóxico.

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Según él, las víctimas parecían haber intentado escapar del incendio subiendo a las plantas superiores. Se encontró un cadáver en la tercera planta y otros diez en la quinta.

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