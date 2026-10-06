Camas con jaulas: investigan centro de adultos mayores en Tailandia tras denuncias de encierro

La Policía de Tailandia llevó a cabo este martes un registro en una residencia de ancianos de la provincia occidental de Kanchanaburi, después de que una mujer denunciara en un programa de televisión local que el centro contaba con jaulas de metal instaladas en varias camas para retener a los residentes.

Las autoridades estudian las denuncias presentadas por varias “víctimas, quienes alegaron haber sufrido abusos físicos, detenciones y (haber sido) retenidas contra su voluntad”, indicó en su cuenta de Facebook la Oficina Central de Investigación (CIB, por sus siglas en inglés), responsable del operativo.

Las imágenes difundidas por la Policía muestran varias habitaciones con camas custodiadas por estructuras metálicas, así como altas verjas de seguridad en el exterior del edificio, algunas de ellas rematadas con alambres de púas.

Las fotografías también mostraron a varias personas enjauladas dentro de las camas, mientras las autoridades continúan “recabando información, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad, y entrevistando a testigos para esclarecer los hechos y proceder conforme a la ley”.

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El lunes, una mujer, identificada como Pat, contó en el programa local ‘Hone Krasae’ que durante más de dos años y medio vivió en una residencia de ancianos contra su voluntad y que fue víctima de abusos, amenazas y obligada a tomar medicamentos, antes de contactar en secreto con su hermana, que le habría ayudado a escapar.

Durante su estancia en el centro aseguró que permaneció maniatada a la cama, además de recibir medicación para dormir, alimentos y agua a través de una estructura metálica.

La mujer detalló, además, cómo su hijo y su nuera la ingresaron contra su voluntad en el geriátrico en febrero de 2024, después de que dos hombres la inmovilizaran y la trasladaran al lugar, donde, según su testimonio, fue acusada de padecer problemas de salud mental.

La mayoría de los ancianos tailandeses envejecen en sus hogares y son cuidados por sus familias, pero, según el Banco Mundial, este sistema tradicional se está volviendo cada vez más insostenible a medida que el país envejece a un ritmo poco frecuente para una nación en vías de desarrollo.