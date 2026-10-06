La protesta, en la que participaron unas 20,000 personas, según la Guardia Urbana, y unas 120,000, según los organizadores, arrancó en la plaza Urquinaona y transcurrió al principio sin incidentes hasta la confluencia del Paseo de Gracia con la Gran Vía.

El gobierno de España aprueba nuevas medidas urgentes de vivienda tras disturbios en Barcelona. La protesta, en la que participaron unas 20,000 personas, según la Guardia Urbana, y unas 120,000, según los organizadores, arrancó en la plaza Urquinaona y transcurrió al principio sin incidentes hasta la confluencia del Paseo de Gracia con la Gran Vía.

1 / 14 | El gobierno de España aprueba nuevas medidas urgentes de vivienda tras disturbios en Barcelona. La protesta, en la que participaron unas 20,000 personas, según la Guardia Urbana, y unas 120,000, según los organizadores, arrancó en la plaza Urquinaona y transcurrió al principio sin incidentes hasta la confluencia del Paseo de Gracia con la Gran Vía. - Emilio Morenatti

Madrid - El gobierno de España aprobó el martes medidas urgentes ante la crisis de vivienda del país, después de incidentes violentos la noche anterior en la ciudad costera de Barcelona, y de que decenas de miles de personas salieran a las calles.

Los disturbios en Barcelona a última hora del lunes se produjeron tras las protestas en todo el país durante el fin de semana, en las que se exigieron medidas para resolver una crisis desencadenada por el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid, la capital del país.

En Barcelona, la segunda ciudad más grande de España, una alerta por condiciones meteorológicas adversas durante el fin de semana obligó a los organizadores a reprogramar la protesta para el lunes. Lo que comenzó como una marcha masiva y pacífica se tornó violento cuando grupos de cientos de activistas radicales se enfrentaron con la policía, arrojaron piedras e incendiaron contenedores de basura.

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El gobierno del presidente Pedro Sánchez aprobó medidas similares a las rechazadas por el Congreso el viernes pasado, un revés que motivó su convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. Las medidas se enviarán para su ratificación a una legislatura provisional, que sigue en funciones hasta las elecciones.

La legislatura provisional, de menor tamaño —conocida como “Comisión Permanente”—, está integrada por 69 miembros, frente a los 350 que ocupan escaños en el Parlamento ordinario.

Alejandro Quiroga, profesor de ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid, comentó a The Associated Press que la maniobra de lograr que los decretos fueran aprobados por la legislatura provisional era constitucional, pero también un movimiento políticamente necesario por parte de Sánchez.

El mandatario tenía pocas alternativas, señaló el experto, y no podía convocar elecciones anticipadas en torno a la crisis de vivienda sin tomar medidas al respecto.

Las nuevas medidas buscan ampliar hasta 2030 la protección contra los desalojos para los españoles vulnerables, regular el alquiler de habitaciones, imponer un nuevo impuesto a los alquileres de temporada, prohibir las compras especulativas de inmuebles y conceder beneficios fiscales a los propietarios, señaló la semana pasada a los periodistas la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

El aumento de los costos y la escasez de vivienda están dejando a muchos españoles fuera del mercado inmobiliario, pese al fuerte crecimiento económico de la cuarta economía más grande de Europa. Los manifestantes han estado exigiendo mayores protecciones para los inquilinos, medidas para combatir el fraude y la prohibición de los desahucios cuando no haya una alternativa habitacional disponible.

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