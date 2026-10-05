Crisis de vivienda en España: ¿por qué protestan y cómo crece la presión para adelantar las elecciones?

Decenas de miles de manifestantes han salido a las calles de varias ciudades de España para exigir ayudas para los inquilinos, después de que los legisladores rechazaran un paquete de medidas de emergencia destinadas a hacer frente a la crisis de la vivienda asequible en el país.

Una gran multitud se manifestó en Madrid para reclamar una huelga general y viviendas asequibles. En la ciudad de Valencia, al este del país, la policía utilizó gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a los manifestantes que habían traspasado el perímetro de seguridad frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un complejo futurista diseñado por el famoso arquitecto Santiago Calatrava, donde se celebraba una cumbre inmobiliaria.

Las imágenes mostraban enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, en los que los agentes utilizaban porras para golpear a los manifestantes, quienes lanzaban barreras. No se registraron heridos de inmediato.

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La indignación pública por el desahucio de una mujer de 87 años ha sometido al Gobierno progresista de España a una enorme presión para que aborde la arraigada crisis de los precios de la vivienda en el país.

El lunes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, con el objetivo de aprovechar el descontento de su base ante el rechazo de las medidas en materia de vivienda.

Alrededor de 1,000 manifestantes han pasado la última semana acampados en la Puerta del Sol de Madrid, uno de los espacios públicos más populares de la capital, después de que María del Carmen Abascal fuera desahuciada el 23 de septiembre de la vivienda en la que había vivido durante siete décadas en el centro de Madrid. Los manifestantes afirman que no se marcharán hasta que el Gobierno adopte medidas concretas para proteger a los inquilinos. En la Plaza de Cataluña de Barcelona ha surgido un campamento similar.

El Gobierno liderado por Sánchez respondió con medidas de emergencia destinadas a restringir los desahucios, frenar la especulación inmobiliaria y conceder a los inquilinos contratos de alquiler de duración indefinida, entre otras medidas.

Sin embargo, los partidos conservadores de la oposición unieron sus fuerzas para rechazar el viernes en el Parlamento la ratificación de las medidas.

A continuación te explicamos lo que hay que saber sobre la crisis inmobiliaria en España y la batalla política en torno a cómo abordarla.

España se ve muy afectada por la escasez en el mercado del alquiler

La crisis inmobiliaria lleva años gestándose en España, mermando los presupuestos familiares y provocando el descontento de los votantes. Aunque muchos países se encuentran en circunstancias similares, los más pobres y los jóvenes de España se ven especialmente afectados, ya que no pueden permitirse comprar una vivienda y se ven limitados por la escasa oferta de viviendas de alquiler en el país.

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El alquiler medio en España casi se ha duplicado en los últimos 10 años. El precio por metro cuadrado ha pasado de 8.20 euros (ahora 9.30 dólares) en 2016 a 15.10 euros (17.15 dólares) este año, según la web inmobiliaria Idealista.

1 / 11 | En imágenes: el desalojo de una mujer de 87 años moviliza a miles en Madrid. Varias personas acampan en la plaza de Sol durante una protesta convocada tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años, para exigir leyes más estrictas que protejan a los inquilinos, en Madrid, España. - Manu Fernandez 1 / 11 En imágenes: el desalojo de una mujer de 87 años moviliza a miles en Madrid Varias personas acampan en la plaza de Sol durante una protesta convocada tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años, para exigir leyes más estrictas que protejan a los inquilinos, en Madrid, España. Manu Fernandez Compartir

El Gobierno español ha señalado que el 26 % de los españoles que viven de alquiler destinan, de media, el 40 % de sus ingresos al pago del alquiler y a los gastos de la vivienda, frente a la media de la Unión Europea, donde solo el 18 % de los inquilinos hace lo mismo.

España se sitúa entre los últimos puestos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en cuanto a viviendas de alquiler de titularidad pública, que representan menos del 2 % de su parque inmobiliario disponible. La media de la UE es del 8 %.

Maricarmen encendió la chispa

Decenas de miles de personas se manifiestan periódicamente en las principales ciudades para exigir medidas a los legisladores y culpar a los especuladores inmobiliarios, así como a las plataformas de alquiler de apartamentos turísticos como Airbnb, del aumento de los alquileres.

Sin embargo, una nueva ola de indignación se extendió por España cuando a Abascal, que utiliza una silla de ruedas, la sacaron en camilla de su piso después de que la policía acordonara la calle. Las imágenes televisadas del desahucio provocaron que miles de personas se manifestaran en Madrid y en otras ciudades de todo el país.

“No he conseguido defender mi hogar, pero he luchado para que otros puedan aprender a luchar por lo que es suyo”, afirmó Abascal en un vídeo grabado desde la cama de un hospital tras el desahucio.

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La inmobiliaria española, que había insistido en desalojarla para poder alquilar la vivienda a un precio mucho más elevado, acabó llegando a un acuerdo para que ella volviera al piso, según ha declarado su abogado, quien ha añadido que Abascal estaba “contenta”. Todavía no le han dado el alta del hospital.

Aunque el caso de “Maricarmen” —como se conoce ahora popularmente a Abascal— ha tenido un desenlace satisfactorio, ella sigue siendo el símbolo de la lucha contra los precios asfixiantes de los alquileres. Los manifestantes han portado pancartas con lemas como “¡Ni una sola Maricarmen más!“ y han surgido manifestaciones en ciudades de todo el país.

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