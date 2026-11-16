Profesores universitarios anuncian su participación en la protesta nacional del Black Friday

Los profesores universitarios de Puerto Rico estarán formando parte del Día de la Indignación Nacional convocado por diversos gremios de trabajadores para el próximo Viernes Negro ante la falta de aumentos salariales por 13 años y las condiciones precarias que vive la población.

Según la profesora María del Mar Rosa, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, el país se convirtió en un país “donde no se está gobernando para la gente”.

“Los salarios no son dignos, no hay retiro, cada vez el costo en la luz aumenta y aumenta y cada vez se va la luz y se va hasta el agua también. Vivimos en un post huracán cuando no han pasado huracanes”, denunció Rosa durante una entrevista en el programa Lo de Hoy de El Nuevo Día.

Para la profesora, es indignante que se denuncie una crisis económica desde el gobierno y falta de fondos para poder mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, mientras se reportan casos de corrupción y mega proyectos como Esencia en el oeste.

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“No es que falta el dinero es que faltan las prioridades para que se ponga la gente primero”, afirmó Rosa.

En cuanto a la Universidad de Puerto Rico (UPR), para la docente resulta impresionante como la actual administración logró acaparar la ira de todos los sindicatos de la institución.

“Todos los sindicatos estén sumamente defraudados. Todos tenemos nuestros salarios congelados desde hace más de 13 años, todos tenemos convenios colectivos que no se están respetando los acuerdos”, expresó.

De acuerdo a Rosa, ya la población llegó a su punto de quiebre y exhortó a las personas a llegar el viernes, 27 de noviembre, a las 9:00 a.m. frente al estadio Hiram Bithorn, que queda en las inmediaciones del centro comercial más grande de Puerto Rico.

Rosa aclaró que la ruta que tomará la manifestación no se revelará hasta el mismo día.

“Nuestra experiencia es que cuando anunciamos esto con demasiado tiempo la Policía, en vez de trabajar con nosotros para ayudar trabajan en contra de nosotros y nos bloquean la ruta”, aseveró la profesora.

Entre los sindicatos que agrupan la convocatoria se encuentran la Federación de Maestros, Unete, APPU, y otros de sectores de la educación, seguridad y transporte, entre otros.