Exhibirán borrador escrito a mano del discurso “I have a dream” de Martin Luther King, Jr.

ATLANTA — Las palabras garabateadas con bolígrafo azul —y otras tachadas— ofrecen una visión íntima del proceso de redacción de lo que se convertiría en el discurso más famoso del reverendo Martin Luther King Jr.

Pronunciado el 28 de agosto de 1963 desde las escaleras del Monumento a Lincoln, el discurso “Tengo un sueño” (I have a dream) reflexiona sobre el vergonzoso legado de la esclavitud, la segregación y la discriminación, y mira hacia el futuro con esperanza en la igualdad para los ciudadanos negros del país. Un borrador manuscrito de ese discurso se expondrá este lunes en la ciudad natal de King antes de que se venda al mejor postor en una subasta que tendrá lugar en enero.

Las palabras que se hicieron más famosas no aparecen en las siete páginas de un bloc de papel amarillo rayado. La frase “Tengo un sueño” la añadió King en ese mismo momento, mientras se encontraba ante una multitud de decenas de miles de personas reunidas en el National Mall con motivo de la Marcha sobre Washington.

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Sin embargo, otras partes fundamentales del discurso están escritas de puño y letra por el propio icono de los derechos civiles, incluidas las primeras líneas y el impactante final, en el que se invoca un espiritual afroamericano.

King terminó el borrador manuscrito en su habitación de hotel en las primeras horas de la madrugada, menos de 12 horas antes de que se entregara, según Christie’s, que se encargará de la venta del manuscrito. A continuación, se lo entregó a sus asistentes para que lo mecanografiaran y lo enviaran a los medios de comunicación, según indicó la casa de subastas en un comunicado de prensa.

El redactor de discursos Edward Clayton fue uno de los numerosos asesores que ayudaron a King a perfilar el contenido del discurso. Su esposa, Xernona Clayton, que trabajó junto a él en el movimiento por los derechos civiles, descubrió el borrador a finales de la década de 1990, tres décadas después de la muerte de su marido. Estaba en un cajón de su escritorio, guardado dentro de un sobre con la etiqueta “discurso”.

“Los dos se compenetraban a la perfección en lo que respecta a la escritura y las palabras”, afirmó Xernona Clayton en el comunicado de prensa de Christie’s. “Intercambiaban ideas y se tenían un gran respeto mutuo. El Dr. King, que era un gran pensador, decía que Ed tenía un don especial para plasmar sus ideas en el papel y colocarlas en el lugar adecuado en el momento oportuno”.

Clayton sabía que el documento era importante, pero no se dio cuenta de que era el único borrador manuscrito que quedaba, así que lo volvió a guardar en el cajón, donde lo volvió a encontrar hace apenas dos años.

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Clayton, quien creó el fondo benéfico Still Marching Irrevocable Charitable Unitrust para promover causas que le importan, decidió, tras consultar con asesores de confianza, vender el borrador para apoyar a organizaciones benéficas que promuevan su propio legado y el de King. Christie’s prevé que el borrador alcance un precio superior a los $10 millones. Entre las organizaciones beneficiarias se encuentran la Fundación Xernona Clayton y el King Center de Atlanta.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad de dar un nuevo impulso a este increíble discurso y de ofrecer una nueva oportunidad a las personas que lo necesitan”, afirmó Clayton. “Y estamos deseando entregar ese primer regalo”.

Los dos hijos vivos que le quedan a King, la reverenda Bernice King y Martin Luther King III, afirmaron en el comunicado de Christie’s que agradecen que la venta contribuya a mantener vivo el legado del movimiento que su padre ayudó a construir.

“Resulta poético que el pasado proteja el futuro”, afirmó Martin Luther King III. “Estamos agradecidos de que la familia Clayton haya conservado este tesoro durante décadas. Se trata de una pieza histórica extraordinaria que arroja luz sobre el proceso que siguió nuestro padre mientras se preparaba para pronunciar un discurso que influyó tan profundamente en el curso del movimiento por los derechos civiles y en nuestra nación. Ahora, por primera vez, el público tendrá la oportunidad de inspirarse con este documento”.

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