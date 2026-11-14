¿Por qué el celular no aparece en tus sueños? Un misterio revelado por la neurociencia y la psicología

Aunque los teléfonos celulares ocupan buena parte de la vida cotidiana, su presencia en los sueños es sorprendentemente baja. Distintas investigaciones indican que estos dispositivos aparecen en apenas entre el 1 y el 5% de los relatos oníricos. Los especialistas manejan varias hipótesis para explicar este fenómeno, relacionadas con la importancia emocional de las experiencias y la forma en que el cerebro procesa la información durante el descanso.

Según la definición de la Asociación Americana de Psicología, los sueños son experiencias que se producen durante el reposo y que pueden incluir percepciones sensoriales, movimientos, emociones y otros contenidos generados internamente.

Estas experiencias pueden adoptar formas extravagantes o alejadas de la realidad, una característica que ha despertado el interés de los investigadores durante décadas. Sin embargo, hay un fenómeno que llama particularmente la atención: pese al uso constante de los teléfonos celulares, estos dispositivos rara vez aparecen en los sueños.

De acuerdo con los datos de Sleep and Dream Database, los celulares están presentes en apenas entre el 1 y el 5% de los relatos de sueños. Cuando aparecen, suelen hacerlo en situaciones en las que se pierden, dejan de funcionar o presentan algún inconveniente.

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Esta escasa representación resulta llamativa porque los sueños suelen incorporar elementos vinculados con las experiencias y preocupaciones de la vida cotidiana.

La importancia emocional podría explicar por qué no soñamos con el celular

Kelly Bulkeley, investigadora especializada en sueños y directora de Sleep and Dream Database, explicó al medio Daily Mail que la presencia de los teléfonos móviles en los relatos oníricos es mucho menor de lo que cabría esperar teniendo en cuenta su utilización cotidiana.

La especialista considera que esta diferencia plantea un interrogante sobre la relación entre los contenidos de los sueños y las preocupaciones emocionales de las personas durante la vigilia.

Una de las principales hipótesis para explicar estos resultados sostiene que los sueños reflejan principalmente aquello que tiene importancia emocional, más que los objetos que utilizamos con mayor frecuencia.

En ese sentido, Bulkeley plantea que las personas no necesariamente tienen un vínculo emocional significativo con el dispositivo en sí mismo, sino con las experiencias que este permite: comunicarse, acceder a información, mirar imágenes o escuchar contenidos.

La investigadora también observa que las personas pueden soñar con películas y programas de televisión, pero rara vez se representan a sí mismas mirando una pantalla o sentadas frente a un televisor. Algo similar sucedería con los teléfonos móviles: el contenido y las experiencias asociadas al dispositivo tendrían más relevancia que el objeto físico.

Hipótesis de compensación: lo no procesado en el día podría aparecer en los sueños

Otra explicación posible está relacionada con la denominada hipótesis de compensación, según la cual los sueños podrían contribuir al procesamiento de experiencias que no recibieron suficiente atención durante la vigilia.

Caroline Horton, profesora especializada en cognición del sueño de la Universidad Bishop Grosseteste de Lincoln, explicó al Daily Mail que, cuando una persona atraviesa una situación preocupante y no dispone de tiempo suficiente para reflexionar sobre ella, es posible que esa experiencia aparezca posteriormente en sus sueños.

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En cambio, las actividades que ocupan muchas horas del día no necesariamente tienen que repetirse durante el descanso. Por ejemplo, alguien que pasa ocho horas frente a una computadora trabajando podría no tener motivos para volver a realizar esa misma actividad mientras duerme.

Esta hipótesis ayudaría a entender por qué los dispositivos electrónicos, pese a su presencia constante en la rutina, no ocupan un lugar destacado en las experiencias oníricas. Sin embargo, se trata de una explicación teórica y no de un mecanismo científico definitivamente demostrado.

Qué sucede en el cerebro mientras soñamos

Un análisis realizado con 16,000 participantes encontró que los celulares aparecen aproximadamente en el 3.55 % de los sueños de las mujeres y en el 2.69% de los de los hombres. Aunque los porcentajes muestran una diferencia entre ambos grupos, estos datos, por sí solos, no permiten establecer que existan diferencias significativas en la frecuencia con la que mujeres y hombres sueñan con sus teléfonos.

La actividad cerebral durante el sueño también podría aportar elementos para comprender este fenómeno.

Los estudios mediante escáneres cerebrales muestran que, durante determinadas fases del sueño, las regiones vinculadas con el razonamiento lógico y el control ejecutivo presentan una actividad reducida. En ese contexto, las experiencias oníricas suelen ser más emocionales y creativas que racionales y estructuradas.

Horton señaló que, por esa misma razón, es poco frecuente que las personas puedan escribir o tipear correctamente en sus sueños. Estas actividades requieren procesos de pensamiento lógico y organización que no siempre están disponibles de la misma manera durante el descanso.

Así, la escasa presencia de los teléfonos celulares en los sueños podría relacionarse tanto con la importancia emocional de las experiencias como con las características del funcionamiento cerebral durante el sueño.

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